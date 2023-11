Kempower erhält Zertifizierung für US-Produktion

Doch zunächst in die USA: Mit der Zertifizierung „Electrical Testing Laboratories“ von Intertek Testing Laboratories hat Kempower die Genehmigung erhalten, Ladestationen in dem US-Werk in Durham County zu produzieren und zu vertreiben. Das Werk hatten die Finnen im Februar angekündigt. Dort sollen NEVI-konforme (National Electric Vehicle Infrastructure) Schnelllader für E-Pkw, Elektro-Lkw, Elektrobusse und Elektromaschinen für US-Kunden hergestellt werden.

Die Kennzeichnung als „ETL listed“ besagt, dass die Ladestationen von Kempower von Intertek getestet und „als konform mit anerkannten nationalen Standards befunden wurden“, wie es Kempower ausdrückt. Und damit sei es ein Indikator für Kunden, Einzelhändler und Distributoren, dass das Produkt die Vorgaben erfüllt.

Laut Marcus Suvanto, Director Operations & Business Development, Kempower North America, bereitet sich das Unternehmen mit der ETL-Zertifizierung „auf einen Zustrom an Vorbestellungen für 2024 vor“. Das Ziel sei es, das Produktionsniveau des Kempower-Stammwerks im finnischen Lathi zu erreichen. Dort wurden 2022 etwa 10.000 Ladepunkte hergestellt.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, insbesondere für die Produktion, die nun offiziell hier an unserem Produktionsstandort in Durham stattfinden kann“, sagte Tim Joyce, Präsident von Kempower North America. „Mit der ETL-Zertifizierung erhält Kempower die Genehmigung, komplette Ladestationen in unserer neuen Anlage zu produzieren und zu versenden, was die Tür für die Massenproduktion und den Vertrieb in großem Maßstab öffnet.“

In Finnland hat Kempower den Betrieb seines im Juni angekündigten neuen Forschungszentrums gestartet. Das Electric Mobility Research Center (EMRC) von Kempower ist auf dem Campus der LUT University in Lahti angesiedelt. Mit der Produktentwicklung im EMRC will Kempower die eigene Wachstumsstrategie unterstützen. „Forschung und Produktentwicklung stehen seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2018 im Mittelpunkt von Kempower, und das neue Forschungszentrum markiert einen bedeutenden Meilenstein in den FEI-Aktivitäten des Unternehmens“, sagt CTO Mikko Veikkolainen. „Mit unseren einzigartigen Daten aus der Praxis und den Ressourcen der LUT University werden wir in der Lage sein, die zukünftigen Bedürfnisse von Elektrofahrzeugfahrern vorherzusagen und weiterhin zuverlässige und benutzerfreundliche Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für alle und überall anzubieten.“

kempower.com (US-Werk), kempower.com (EMRC)