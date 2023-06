Finnland: Kempower weitet Ladesäulen-Herstellung aus

Der Ladehardware-Hersteller Kempower erweitert seine Produktionskapazitäten in seiner finnischen Heimat. In der Stadt Lahti errichtet Kempower auf einem 10.000 Quadratmeter großen angemieteten Grundstück eine neue Produktionsstätte, die im Laufe des Jahres 2024 schrittweise eröffnet werden soll.

Zum künftigen Output der neuen Anlage äußert sich Kempower in seiner Mitteilung nicht. Bekannt ist nur, dass auf demselben Grundstück auch ein neues Forschungszentrum entsteht, dessen Eröffnung für Ende 2023 geplant ist. Kempower gibt zudem an, weitere Produktionsstätten in Europa zu erwägen, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, und baut wie berichtet ein Werk in den USA.

„Die Ausweitung der Aktivitäten unseres Unternehmens in seiner Heimatstadt Lahti ist ein großartiges Gefühl. Mit unseren neuen Räumlichkeiten werden wir in der Lage sein, die wachsende Nachfrage nach zuverlässigen Schnellladelösungen zu befriedigen. Indem wir unsere Produktentwicklung und Forschung in der Nähe der Produktion ansiedeln, können wir unser Wachstum effizient fortsetzen und die beste Expertise im Bereich der Elektromobilität in Finnland aufbauen“, kommentiert Kempower-CEO Tomi Ristimäki.

Das Unternehmen ist einer der führenden DC-Ladeinfrastrukturhersteller in den nordischen Ländern – mit Ambitionen im Pkw- und Lkw-Segment. Anfang des Jahres schloss sich Kempower mit dem schwedischen Ladeinfrastrukturbetreiber Nimbet und dem finnischen Ladeinfrastruktur-Dienstleister Virta zu einem Konsortium zusammen, um in Schweden ein flächendeckendes Schnellladenetz für E-Lkw zu realisieren. Kurz darauf lieferte Kempower zudem die Hardware für einen der größten privaten E-Lkw-Ladeparks im schwedischen Göteborg. Auch Ladebetreiber aus Australien und Rumänien haben jüngst bei Kempower eingekauft.

kempower.com