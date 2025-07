EnBW bietet Ionity-Rabatt bis September – nur nicht in Deutschland

Bereits seit dem 7. Juli gilt der reduzierte Preis an den Schnellladestandorten von Ionity. Enden soll die Aktion am 15. September dieses Jahres. Zu den 14 europäischen Ländern gehören Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Kroatien, die Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.

Um den vergünstigten Einheitspreis von 0,59 Euro pro Kilowattstunde zu erhalten, ist kein kostenpflichtiges Abonnement bei der EnBW erforderlich. Es genügt eine Registrierung über die „EnBW mobility+“-App. Mit der EnBW-App oder der zugehörigen Ladekarte zahlen Kunden aller Ladetarife – S, M und L – den reduzierten Preis bei Ionity. Auch Strom- und Gaskunden der EnBW sowie Kunden von Partnertarifen erhalten während des Aktionszeitraums automatisch den ermäßigten Preis.

Neben Privatkunden gilt das „Sommer-Special“ zudem für alle Business-Kunden – unabhängig davon, ob sie den Tarif Business S, M oder L beziehungsweise Business Professional S, M oder L nutzen, wie die EnBW mitteilt.

In Deutschland bleibt es für EnBW-Kunden jedoch weiterhin bei den 0,74 Euro pro Kilowattstunde an Schnellladesäulen von Ionity. Zwar hat Ionity Ende Mai den Ad-hoc-Preis auf 0,75 Euro/kWh angehoben, wodurch das Laden über die EnBW-App nach wie vor minimal günstiger ist. Wer jedoch die Ionity-eigene App nutzt, zahlt aktuell nur 0,70 Euro pro Kilowattstunde – und damit weniger als über die EnBW.

Trotz der EnBW-Aktion in den 14 genannten Ländern kann sich auch da ein genauer Blick auf die Preisgestaltung lohnen – im Vergleich zu den jeweiligen Ad-hoc-Tarifen und den Ionity-eigenen Angeboten. Zwei Beispiele verdeutlichen das: In Frankreich verlangt Ionity für das Ad-hoc-Laden 0,59 Euro pro Kilowattstunde. Über die Ionity-App liegt der Preis ohne Grundgebühr bei 0,55 Euro/kWh. Im Tarif mit 5,99 Euro monatlicher Grundgebühr sinkt der Preis auf 0,39 Euro/kWh, und im höchsten Tarif mit 11,99 Euro/Monat sogar auf 0,33 Euro/kWh. Wer also die Ionity-App nutzt, zahlt auch ohne abgeschlossenes Abo weniger. Deutlich teurer ist hingegen das Laden über Ionity in Italien: Dort liegen die Preise pro Kilowattstunde je nach Tarif zwischen 0,14 und 0,30 Euro über dem jeweiligen Frankreich-Niveau. Hier lohnt sich wiederum der EnBW-Tarif.

Allein ist das Energieunternehmen mit einer solchen Aktion übrigens nicht. Vor wenigen Wochen führte Allego den „Summer Pass 2025“ ein. Bis zum 30. September erhalten Nutzer damit gegen eine monatliche Grundgebühr einen Rabatt von 30 Prozent auf den lokal geltenden Ad-hoc-Preis an den mehr als 5.000 eigenen Schnellladepunkten in ganz Europa sowie ausgewählten Ladesäulen im Partnernetzwerk.

enbw.com