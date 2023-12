UK tritt erneut Horizon Europe bei

Nach dem Brexit war Großbritannien von dem EU-Forschungsprogramm ausgeschlossen worden. Wie die EU-Kommission mitteilt, wird das Vereinigte Königreich für seine erneute Teilnahme an Horizon Europe durchschnittlich rund 2,43 Milliarden Euro pro Jahr zum EU-Haushalt beitragen.

Britische Forscher werden dann wieder an den Forschungs- und Innovationsprogramm der EU zu den gleichen Bedingungen wie Forscher aus anderen assoziierten Ländern teilnehmen können und somit Zugang zu Fördermitteln von Horizon Europe erhalten. Anfang dieser Woche hat der EU-UK-Sonderausschuss „die Assoziierung des Vereinigten Königreichs an Horizont Europa und an der Copernicus-Komponente des Weltraumprogramms angenommen“, wie die Kommission mitteilt. Das war der letzte formale Schritt, damit die Assoziierung zum 1. Januar in Kraft treten kann.

Dass die Briten eine Rückkehr in das Programm anstreben, war bereits länger bekannt. Nach langen Verhandlungen hatten die EU-Kommission und der britische Premier Rishi Sunak im September eine inhaltliche Einigung erzielt. Mit dem Beschluss des Sonderausschusses ist diese nun bindend.

ec.europa.eu