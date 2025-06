E-Auto für 99 Euro: SPD will mit “Sozial-Leasing” Pendler ansprechen

Vorbild für den SPD-Vorschlag ist das sogenannte Sozialleasing aus Frankreich. Ein ähnliches Programm möchte die SPD ab 2027 auch in Deutschland starten. Und was da geplant ist, klingt nach einem tollen Förderprogramm für Elektromobilität. Im Kern geht es darum, dass Menschen mit geringerem oder mittlerem Einkommen ein Elektroauto besonders günstig leasen können – dank staatlicher Unterstützung. In Frankreich wurde Anfang 2024 ein ähnliches Programm gestartet und war so erfolgreich, dass es nach nur zwei Monaten wieder pausiert werden musste. Grund: die riesige Nachfrage. 50.000 Fahrzeuge wurden gefördert – das kostete den französischen Staat 650 Millionen Euro. Die Monatsrate für die Nutzer lag teils bei gerade einmal 50 Euro. In Deutschland will die SPD das Modell nun anpassen und ab 2027 einführen. Isabel Cademartori, verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hat gegenüber der Wirtschaftswoche ein paar Details verraten. Demnach ist angedacht, dass man für 99 Euro im Monat ein E-Auto fahren kann – über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Anfangszahlung würde komplett vom Staat übernommen. Gedacht ist das Angebot für Menschen mit geringem Einkommen, aber auch mit einem mittleren Einkommen. Die Obergrenze könnte bei einem Bruttojahreseinkommen zwischen 40.000 und 60.000 Euro liegen. Das Sozialleasing soll sich dabei an Menschen richten, die auf das Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen – also klassische Pendlerinnen und Pendler, die keinen Dienstwagen gestellt bekommen. Die Einkommensgrenze dürfte also um ein vielfaches höher liegen als beim französischen Modell, wo sie bei gerade einmal 15.400 Euro pro Jahr liegt und daher das Wort “sozial” auch deutlich besser passt. Und welche Autos kommen für das deutsche Programm in Frage? Auch dazu hat die SPD-Politikerin eine klare Vorstellung. Es geht nicht darum, bestimmte Marken zu fördern oder auszuschließen – aber entscheidend ist, wo das Auto produziert wird. Die SPD möchte nicht, dass mit deutschen Steuergeldern chinesische Fahrzeuge gefördert werden. Deshalb sollen vor allem Autos berücksichtigt werden, die innerhalb der EU gebaut werden. Die geförderten Elektroautos sollen nur zwischen 20.000 und 25.000 Euro kosten dürfen. In diesem Segment will zum Beispiel Volkswagen ab 2027 mit dem ID.1 präsent sein.