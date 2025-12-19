EU will CO2-Ziel für 2035 lockern, doch Verbrenner haben’s schwer 

Bis kurz vor der Präsentation war auffällig wenig bekannt. Normalerweise sickern Entwürfe solcher Gesetzespakete frühzeitig durch, diesmal aber nicht. Der Grund: Bis zur letzten Minute wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt, selbst innerhalb der EU-Kommission gab es offenbar keine Einigkeit. Klar war nur eines: Das ursprünglich festgezurrte Ziel von null Gramm CO2 ab 2035 und damit das sogenannte Verbrenner-Verbot bei Neuwagen wackelt. Und tatsächlich: Die EU-Kommission schlägt nun vor, das Ziel auf eine CO2-Reduktion von 90 Prozent gegenüber 2021 festzulegen. Das bedeutet konkret: Statt null Gramm wären dann rechnerisch elf Gramm CO2 pro Kilometer im Flottendurchschnitt eines Autoherstellers bei den Neuwagenverkäufen erlaubt.