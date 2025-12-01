Zuckerbrot für alle: Neue Kaufprämie für E-Autos // Verbrenner über 2035 hinaus

Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD ja schon auf eine Unterstützung für Haushalte mit niedrigerem Einkommen geeinigt, wenn diese sich ein Elektroauto anschaffen wollen. Danach wurde es lange still um das Projekt, jetzt aber sind die wichtigsten, wenn auch noch nicht alle Infos da! Denn bisher war zum Beispiel noch offen, was die Regierung als geringes und mittleres Einkommen sieht und wie hoch die Förderung ausfällt. Aber der Reihe nach: Grundlage dafür, ob man für die neue Förderung in Frage kommt oder nicht, ist ein zu versteuerndes Haushalts-Einkommen von 80.000 Euro im Jahr. Es sind aber auch höhere Einkommen unter Bedingungen förderfähig, denn pro Kind soll die Berechtigungsgrenze jeweils um 5.000 Euro steigen.