VideoPolitik

Bundesregierung kann nicht erklären, was „hocheffiziente“ Verbrenner sind

Bild: Pixabay

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich bekanntlich dafür eingesetzt, dass in der EU nach 2035 auch „hocheffiziente“ Verbrenner neu zugelassen werden dürfen. Auf der Bundespressekonferenz haben mehrere Journalisten jetzt nachgehakt, was die Bundesregierung denn nun unter einem solchen „hocheffizienten Verbrenner“ versteht. Spoiler: In über 20 Minuten gibt es keine echte Antwort.

Von Sebastian Schaal
02.12.2025 - 17:30 Uhr

Bei der Bundespressekonferenz stand nicht Kanzler Merz selbst, sondern sein Regierungssprecher Stefan Kornelius den Journalisten Rede und Antwort – unterstützt von mehreren Sprechern unterschiedlicher Ministerien, also auch Astrid Scharf, Sprecherin des Bundesumweltministeriums. Diese verweist etwa darauf, dass die Aussage zu den „hocheffizienten“ Verbrennern zum ersten Mal auf der Ministerpräsidenten-Konferenz getätigt worden sei, daher müsse sie für eine Definition auf diese Runde der Länder-Chefs verweisen. Und diese Position der Länder habe der Bundeskanzler in seinem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auch aufgenommen.

Es geht aber nicht nur um Spitzfindigkeiten, wer welchen Begriff wann zuerst genutzt hat, sondern auch um sehr relevante Detailfragen. Denn in dem Brief an von der Leyen werden als Position der Bundesregierung auch „Fahrzeuge mit doppeltem Antrieb bestehend aus Batterie-Antrieb und Verbrenner“ genannt – was wohl die Plug-in-Hybride und Range-Extender-Fahrzeuge zusammenfassen soll. Das Problem: Diese Definition trifft theoretisch auch auch Vollhybride und Mildhybride zu, was für das Klima kaum ein Fortschritt wäre. Und anstatt hier für Klarheit zu sorgen, weicht Regierungssprecher Kornelius, trotz eines kurzen Nachschlagens in dem Brief, aus und gibt nur an, dass die Formulierung aus dem Brief an von der Leyen „hinreichend breit gefasst“ sei.

Wann ein Verbrennungsmotor „hocheffizient“ ist und wann eben nicht, wird von Regierungssprecher Kornelius eher lapidar und ausweichend beantwortet – ein Verbrennungsmotor sei dann hocheffizient, wenn er hocheffizient sei.

Dass an dieser Frage, ob ein „hocheffizienter“ Verbrennungsmotor nach 2035 noch zulassungsfähig ist oder der Motor als nicht „hocheffizient“ eingestuft wird und damit keine Neuzulassungen mehr möglich sind, Milliarden-Investitionen seitens der Industrie hängen, hat sicher eine präzisere Antwort verdient. Georg Link, Sprecher des Bundesverkehrsministeriums, springt Kornelius bei und wirft ein, dass das auf EU-Ebene eben erst noch definiert werden müsse – und man es rechtzeitig erfahren würde.

Wenn Sie die ganze Episode im Original sehen wollen, bitteschön:

ioniqKnechter
02.12.2025 um 18:52
Ehy, Moin erst ma... Der - Stadtbild-Kanzler der zweiten Wahl - hat Habeck als „schlechtesten Wirtschaftsminister“ abgekanzelt, weil der ja angeblich keine Ahnung hat.- Aber jetzt zeigt genau dieser Zweitwahl-Stadtbildkanzler, dass man das Niveau problemlos noch weiter -unterbieten- kann, ganz ohne Fachkenntnis, nur mit großer Klappe und kleinem Inhalt.
Ekim
02.12.2025 um 19:00
Hello, Journalistenkollege hier, ich kann Euch sagen, wo der Begriff herkommt: Mir ist er zum ersten Mal und zuletzt inflationär in Pressemitteilungen von BMW und Interviews von Zipse aufgefallen. Skandalös, dass er nun komplett unhinterfragt in der Politik Eingang gefunden hat...
Ulli
02.12.2025 um 19:55
Naja, mit Kreisprozessen hat es die Politik in Berlin eben nicht so. Zumindest nicht mit physikalischen… Das ist schon schade, hilft es doch beim Begreifen, was Effizienz sein kann.
