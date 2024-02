NOW ernennt neue Bereichsleiterin für Wasserstoff

Mit der Besetzung erreiche die NOW GmbH Geschlechterparität auf Bereichsleitungsebene, heißt es in der Mitteilung. Für Jörling ist es ein interner Wechsel: Sie arbeitet bereits seit 2022 in der NOW GmbH, zunächst als Leiterin des Teams „Erneuerbare Kraftstoffe“. Zuvor beriet sie bei Guidehouse unter anderem Bundesministerien sowie die Europäische Kommission und war in den Senatsverwaltungen von Hamburg und Berlin tätig.

„In den vergangenen zwei Jahren hat Korinna Jörling das Thema erneuerbare Kraftstoffe äußerst kompetent betreut und die NOW GmbH auf zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen überzeugend vertreten“, sagt Kurt-Christoph von Knobelsdorff, CEO & Sprecher der NOW. „Ich freue mich sehr, dass sie sich entschieden hat, ihren nächsten beruflichen Schritt in der NOW GmbH zu gehen und dass wir diese wichtige Position damit exzellent intern besetzen können!“

Zudem wurden die Vorsitzenden und Stellvertreter des Beirats der NOW GmbH neu gewählt. Als Vorsitzende wurden Oliver Weinmann (HyAdvice) und Philipp Stammler (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) bestimmt, zu ihren Stellvertretern Prof. Christopher Hebling (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE) und Adam Mutwil (Bundesministerium für Digitales und Verkehr).

now-gmbh.de (Jörling), now-gmbh.de (Beirat)