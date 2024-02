BYD enthüllt neue Modelle / Fiat zeigt Elektro-Zukunft / Mercedes stoppt EQE SUS

1 – Fiat enthüllt fünf Studien für die Elektro-Zukunft

Fiat hat in Form von fünf Konzeptfahrzeugen einen Ausblick in seine nahe elektrische Zukunft gegeben. Die Studien sollen allesamt bis 2027 in Form von Serienmodellen auf den Markt kommen. Die Fahrzeuge bauen auf einer Multi-Energie-Plattform von Stellantis auf. Das erste dieser neuen Fiat-Modelle soll schon im Juli präsentiert werden. Dabei dürfte es sich um den E-Kleinwagen Pandina handeln. Viel wird zu dem „City Car“ derzeit noch nicht verraten. Es soll auf jeden Fall größer sein als der aktuelle Panda, es ist gar von einem „Mega-Panda“ die Rede.

2 – Mercedes stoppt Pläne für China-Stromer EQE SUS

Mercedes-Benz wollte in China mit dem EQE SUS eine Mischung aus Limousine und SUV auf den Markt bringen. Das Zusatz-Kürzel SUS sollte Mercedes-intern für „Sports Utility Sedan“ stehen, hieß es 2021. Dieser Plan wurde laut einem Medienbericht nun aber auf Eis gelegt. Es ist offenbar zu komplex und teuer. Der erste, reine China-Mercedes lässt also weiterhin auf sich warten. Mercedes erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem „Handelsblatt“, mit aktuell neun rein elektrischen Fahrzeugen im Angebot decke man die Marktanforderungen in China in ausreichendem Umfang ab.

3 – BYD zeigt neue Stromer in Genf – und einen Plug-in-Hybrid

Der chinesische Autobauer BYD hat auf dem Genfer Autosalon acht Modelle vorgestellt, darunter auch sein erstes Plug-in-Hybridmodell für Europa. Dieses soll aber nur in ausgewählten Märkten verkauft werden. Die Präsenz auf dem deutlich geschrumpften Genfer Autosalon ist nach dem Stand auf der IAA Mobility in München überhaupt erst der zweite Messe-Auftritt von BYD in Europa. In Genf zeigt der Hersteller mehrere Elektroautos seiner Kernmarke und auch der neuen Luxusmarke Yangwang und eben einen Plug-in Hybrid. Dieser ist von dem Batterie-elektrischen SUV Seal You abgeleitet und trägt das Kürzel DM-i im Namen.

4 – Ford pausiert Auslieferung des neuen F-150 Lightning

Ford hat die Auslieferung aller F-150 Lightning des Modelljahres 2024 ausgesetzt. Als Grund werden Qualitätskontrollen angegeben. Der neue Modelljahrgang des F-150 Lightning ist seit September 2023 bestellbar und wird seit Januar an Kunden übergeben. Wie Reuters berichtet, wurden die Auslieferungen des 2024er Modells nun jedoch gestoppt. Grund seien Qualitätskontrollen wegen eines nicht näher spezifizierten Problems, heißt es in dem Bericht.

5 – Hyundai baut keine Verbrenner unter dem Performance-Label N mehr

Und zum Schluss werfen wir noch ein Schlaglicht auf Hyundai: Der koreanische Hersteller hat in diesem Monat die Produktion seiner sportlichen N-Modelle mit Verbrennungsmotor für Europa eingestellt. Künftig wird es unter dem Performance-Label N in Europa nur noch Elektroautos geben – angefangen mit dem Hyundai Ioniq 5 N. Die letzten Exemplare des i20 N und i30 N werden noch bis zum Jahresende 2024 in den Handel gebracht. Der Hersteller bereitet mit dem Auslaufen der Verbrenner-Produktion die Elektrifizierung seiner Modellpalette vor.