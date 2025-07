Donut Lab sichert sich Finanzierung in Höhe von 25 Millionen Euro

Das Unternehmen hat außerdem sein Führungsteam verstärkt. So zieht der erfahrene Tech-Investor Risto Siilasmaa in den Verwaltungsrat ein. Siilasmaa war zuvor Chairman bei Nokia und gründete die Cybersecurity-Unternehmen WithSecure und F-Secure. Neu an Bord sind zudem Neil Patterson als Vice President of Engineering Programmes, der zuvor bei McLaren, Lotus und Aston Martin tätig war, sowie Craig Williams, der die Position des Vice President of Business Development übernimmt und zuvor bei BMW und Rivian gearbeitet hat.

Donut Lab hat ein Forschungs- und Entwicklungszentrum im britischen Chippenham, das der Grafschaft Kent liegt, eröffnet und unterstützt damit seine Teams in Helsinki und Tallinn. Entwickelt werden dort sogenannte Full-Stack-Motorsysteme, die laut dem finnischen Unternehmen die leichtesten und effizientesten der Welt sein sollen. Die Serienfertigung ist bereits angelaufen. Zu den Einsatzbereichen gehören die Autoindustrie und die Schifffahrtsbranche, als auch die Luftfahrt und Robotik. Dazu kommen die Rüstungsindustrie und Roller, Drohnen sowie schweren Nutzfahrzeuge.

Die Plattform von Donut kombiniert E-Motoren, Batterie-Module, Steuergeräte und Software in einer modularen Architektur, die auf maximale Effizienz und Leistung ausgelegt ist. Auf der CES in Las Vegas zeigte das finnische Start-up im Januar eine besonders leistungsstarke Familie von Radnabenmotoren. Die Pkw-Variante kommt auf satte 630 kW – und zählt damit zu den stärksten E-Motoren ihrer Art.

Nach dem Auftritt in Las Vegas sei die Nachfrage um das Dreißigfache gestiegen, berichtet das Unternehmen. Inzwischen habe man sich Verträge mit OEMs aus den Bereichen Land, Wasser und Luft sichern können. Im Januar 2026 will Donut Lab auf der CES erneut Flagge zeigen – und im Rahmen eines großen Auftritts seine E-Mobilitätslösungen und neuen Partnerschaften zur Schau stellen.

“Die stetig wachsende Nachfrage, unsere internationale Expansion und das wachsende Interesse an unserem Unternehmen das, von dem wir Gründer von Anfang an überzeugt waren: Unsere Technologie ist tatsächlich ein Gamechanger”, sagt CEO Marko Lehtimäki. „Die Leistungsfähigkeit, Robustheit, Vielseitigkeit und die vergleichsweise günstigen Einstiegspreise sind in Kombination eine echte Erfolgsformel. Ich freue mich darauf, in den kommenden Monaten neue Anwendungen und frische Partnerschaften vorzustellen.”

Quelle: Informationen per E-Mail