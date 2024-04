Tesla bringt Model Y mit großer Batterie und Heckantrieb

Somit ist das Model Y in Deutschland in vier Varianten verfügbar: Das Basismodell, im Tesla-Konfigurator jetzt mit dem Beinamen „Hinterradantrieb“ geführt, kommt auf 455 Kilometer nach WLTP und nutzt hierfür einen LFP-Akku. Darüber folgt die neue Version „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ mit dem aus den Allradlern bekannten 2170-Rundzellen-Akku für 600 Kilometer WLTP-Reichweite, der „Maximale Reichweite Allradantrieb“ beschleunigt zwar dank des zweite Motors schneller (5,0 statt 5,9 Sekunden auf 100 km/h), erreicht aber nur 533 WLTP-Kilometer. Das Topmodell ist das Model Y Performance, im Konfigurator als „Performance Allradantrieb“ bezeichnet.

Zum Antrieb selbst macht Tesla in seinem Konfigurator wie gewohnt kaum angaben. Aus der offenbar geleakten Typzulassung, die bereits im März im TFF-Forum veröffentlicht wurde, geht eine Leistung von 220 kW mit einem Drehmoment von 350 Nm hervor. Der Verbrauch soll bei 15,5 kWh/100km liegen, was eben die hohe Reichweite mit der bekannten Batterie ermöglicht. Zum Vergleich: Beim Allradler sind es 16,9 kWh/100km.

Ein interessantes Detail: Bisher hat Tesla nur eine Felgen-Variante im WLTP zertifizieren lassen. Beim Model Y „Maximale Reichweite Allradantrieb“ waren das zum Beispiel die 20-Zoll-Felgen mit jenen 533 Kilometern, für die 19-Zöller mit Aero-Radkappen wurden bisher „geschätzte“ 565 Kilometer angegeben. Beim „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ hat Tesla beide Versionen zertifizieren lassen, die 600 Kilometer wurden hier nämlich mit den 19-Zöllern erreicht, bei den 20-Zoll-Induction-Felgen sind es 565 Kilometer nach WLTP. Sprich: Auch wenn der Vergleich der WLTP-Reichweiten auf dem Papier nahelegt, dass der Hecktriebler fast 70 Kilometer mehr Reichweite bietet, ist der Unterschied tatsächlich eher im Bereich um die 30 Kilometer, wenn man die gleichen Felgen miteinander vergleicht.

Darüber hinaus scheint es keine weiteren Unterschiede zum Model Y mit gleichem Akku und dem bisher erhältlichen Allradantrieb zu geben – Ausstattung und Ladeleistung sind gleich. Der Unterschied liegt allerdings im Preis: Der Allradler ist mit 54.990 Euro glatte 6.000 Euro teurer. Allein mit den weggelassenen Komponenten für den vorderen Elektromotor ist diese Differenz nicht zu erklären.

Die neue Version wird ebenfalls in Grünheide gebaut. Die Verfügbarkeit ist sehr ähnlich zu allen anderen Antriebsvarianten: Diese sind im Konfigurator mit 2-3 Wochen angegeben, beim neuen Modell sind es 2-4 Wochen.

Die neue Version gibt es auch in einigen anderen europäischen Ländern, aber (noch) nicht in allen. In Frankreich und UK zum Beispiel nicht, in Norwegen, Spanien und Dänemark schon. Inzwischen hat Tesla in einem Tweet verkündet, in welchen Ländern die neue Model-Y-Version angeboten wird.

