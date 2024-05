Jet-Tankstellen in Deutschland und Österreich vor Verkauf

Phillips 66 gibt an, den Prozess für den Verkauf des Einzelhandelsvertriebs in Deutschland und Österreich, zu dem die Tankstellen der Marke Jet gehören, eingeleitet zu haben. Dies betrifft laut Daten des Energie Informationsdiensts (EID) 815 Tankstellen in Deutschland und 154 in Österreich. Branchenexperten sollen laut „Handelsblatt“ mit einem angestrebten Verkaufswert von 2,8 Milliarden Euro rechnen.

Erst Ende vergangenen Jahres war der Hedgefonds Elliott Investment Management bei Phillips 66 eingestiegen. Angeblich sollen Investoren den nun publik gewordenen Schritt forciert haben. Einen Zeitplan für den Verkauf gibt es aber offenbar noch nicht.

Der Verkauf von Tankstellen-Netzen kam in jüngster Zeit gehäuft vor. So will auch Shell in diesem und im kommenden Jahr insgesamt etwa 1.000 Standorte inklusive Tankstellen aufgeben, um sich stärker auf das Geschäft mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu konzentrieren. Zuvor hatte bereits TotalEnergies sein gesamtes Tankstellennetz in Deutschland und den Niederlanden an das kanadische Unternehmen Couche-Tard verkauft. In Deutschland ging es um 1.198 Tankstellen, in den Niederlanden um 392 Standorte. Als Hintergrund des Total-Verkaufs wurde u.a. das geplante Verbrenner-Aus in der EU ab 2035 genannt.

