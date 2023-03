TotalEnergies verkauft Tankstellen-Netz in Deutschland und den Niederlanden

Der französische Mineralölkonzern will sein gesamtes Tankstellennetz in Deutschland und den Niederlanden an das kanadische Unternehmen Couche-Tard verkaufen. Grund ist angeblich das geplante Verbrenner-Aus in Europa. In Ländern, in denen TotalEnergies nicht Marktführer ist, will sich das Unternehmen auf Wasserstoff und Ladestationen konzentrieren.

In Deutschland geht es um 1.198 Tankstellen, in den Niederlanden sind es laut der Mitteilung 392 Standorte. „In beiden Ländern nimmt TotalEnergies keine marktführende Stellung ein, deshalb ist das Know-how eines Spezialisten des Convenience Stores wesentlich. TotalEnergies will sich in beiden Märkten auf die Entwicklung der neuen Mobilitätsformen (Strom und Wasserstoff) konzentrieren“, heißt es in dem Schreiben.

Für die Tankstellen in Belgien und Luxemburg – hier geht es um insgesamt 619 Tankstellen – wollen TotalEnergies und Couche-Tard ein Joint Venture gründen. Die Kanadier sollen mit 60 Prozent aber die Mehrheit halten und haben somit das Sagen. Der Markenname TotalEnergies soll an den Tankstellen in den vier Ländern vorerst nicht verschwinden: Für mindestens fünf Jahre werden die Franzosen die vier Tankstellennetze weiter mit Kraftstoffen beliefern, so lange werden sie auch unter der Marke betrieben.

Die geplante Transaktion, die auf einem Unternehmenswert von 3,1 Milliarden Euro (entspricht 15 Jahren Netto-Cashflow nach Steuern) basiert, umfasst die Tankstellennetze und das Tankkartengeschäft für Geschäftskunden. TotalEnergies behält die Ladestationen außerhalb der Tankstellen (Lade-Hubs), den Wasserstoffvertrieb, den Großhandel mit Kraftstoffen und das AS24-Tankstellennetz für Lkw.

Als Hintergrund wird wie erwähnt das geplante Verbrenner-Aus in der EU ab 2035 genannt. „Diese weitreichenden Beschlüsse veranlassten TotalEnergies, Entscheidungen bezüglich seiner Tankstellennetze in Europa zu treffen, die aufgrund des sinkenden Kraftstoffvertriebs Umsatzeinbußen verzeichnen. Einer der Gründe hierfür ist, dass Elektroautos eher zu Hause oder im Unternehmen aufgeladen werden, nicht an den Ladestationen der Tankstellen“, schreibt das Unternehmen. Seit 2015 hat TotalEnergies sich von seinen Tankstellennetzen in Italien, der Schweiz und Großbritannien getrennt.

Im Strombereich will das Unternehmen den Ausbau der Ladestationen an den Hauptverkehrsadern und in den Großstädten Europas beschleunigen, konkrete Ausbauziele werden derzeit nicht genannt. Früheren Angaben zufolge sind bis 2025 150.000 Ladepunkte geplant. In Deutschland hatte TotalEnergies im Oktober 2022 eine eigene Ladeinfrastruktur-Tochter gegründet. Im Wasserstoffsektor baut das Unternehmen zusammen mit Air Liquide ein europäisches Wasserstoffnetz für Lkw auf.

An Couche-Tard als Partner hat sich TotalEnergies nach eigenen Angaben bewusst gewandt. Die Kanadier seien für ihre „umfassende Erfahrung im Betrieb von Convenience Stores neben Tankstellen bekannt“, wie es in der Mitteilung heißt. Und genau so etwas schwebt den Franzosen für die nun veräußerten Tankstellen vor: „Die Tankstellen sollen sich künftig in Service-Stätten und Orte zum Verweilen (Shops, Autowäsche, Restaurants und kundennahe Dienstleistungen) verwandeln und nicht mehr nur als einfache Verkaufsstellen für Kraftstoffe dienen.“

totalenergies.de