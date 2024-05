Plan B und Reelements kooperieren im Bereich Batterie-Recycling

Plan B Automatisierung ist ein Spezialist für die Weichenstellung bei der Batterieproduktion. Die Bremer Firma hat nach eigenen Angaben Erfahrung in der Produktionsplanung, der Projektierung von Batteriefabriken und der Umgestaltung von Produktionsanlagen. Durch die Kooperation mit Reelements soll nun „das Leistungsspektrum im Bereich der Elektrofahrzeug-Batterien um den Bereich des Recyclings erweitert werden“, wie es in einer uns vorliegenden Mitteilung heißt.

Die Reelements GmbH sitzt in Radebeul bei Dresden und verfügt nach eigenen Angaben über ein patentiertes Hochspannungsverfahren zur Aufspaltung von Materialien und zur Rückgewinnung von Rohstoffen. Mit Unterstützung von Plan B wollen die Sachsen ihren Verfahren nun auf eine industrielle Batterie-Recyclinganlage skalieren, die für 2025 in Kitzingen in Betrieb gehen soll. Konkret unterstützen die Bremer das Unternehmen beim Bau der Fabrik – von der Konzeption bis zur vollständigen Inbetriebnahme, wie es heißt.

Plan B hat wiederum eine direkte Verbindung nach Kitzingen. Anfang des Jahres war das Unternehmen von der hoch.rein GmbH mit Sitz in Kitzingen aufgekauft worden. In diesem Zuge blieb Plan B aber in der bisherigen Struktur erhalten. Auch das Führungsteam besteht weiterhin aus den Geschäftsführern Kai Stindt und Thomas Lang.

plan-b-bremen.com