Schweizer Batterie-Spezialist 8inks wirbt drei Millionen Euro ein

Die Entwickler von 8inks geben an, durch ihre Manufacturing-Plattform die aktuellen Herausforderungen der Batterietechnologie überwinden zu können: Mit einer mehrschichtigen Prozesstechnologie, die sowohl neue als auch etablierte Batteriedesigns und Materialien bis zu zehn Mal schneller produzieren können soll, „gelingen im Durchschnitt Kosteneinsparungen von 30 Prozent“, so das Ende 2022 ausgegründete Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Das Spin-off der ETH Zürich hat dafür einen Batterie-Produktionsprozess entwickelt, der sich an Techniken aus der Papier- und Fotoindustrie orientiert. Durch einen Mehrlagenbeschichtungsprozess sollen Kosten sowohl bei den Investitions- als auch den Betriebsausgaben gesenkt werden. Gleichzeitig werde durch den Prozess die Energiedichte der Batterien erheblich verbessert. 8inks gibt an, damit den Spagat zwischen Produktionsanforderungen und Batterieperformance zu schaffen. Die patentierte Produktionstechnologie ist im 8inks-Labor und in einer externen Testanlage bereits validiert worden. Mit dem jetzt gesammelten Kapital aus der abgeschlossenen Pre-Seed-Finanzierungsrunde sollen die Hebel der Technologie in einer Pilotanlage im industriellen Maßstab quantifiziert werden.

„Die Early-Adopter-Phase im Bereich der Elektromobilität ist abgeschlossen“, sagt 8inks-CEO Paul Baade. „Jetzt geht es darum, die Masse zu erreichen. Batterien sind dafür nach wie vor nicht leistungsstark genug und zu teuer. Wir haben mit 8inks durch die Innovation in der Produktionstechnologie einen Hebel entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Mit unserer Technologie werden Batterien leistungsstärker und die Produktion günstiger.“

Lukas Weder, Partner bei Founderful, ergänzt: „Der Markt für E-Autos und damit einhergehend für Batterien entwickelt sich rasant: 8inks bewegt sich in einem Billionen-Dollar-Wachstumsmarkt. Wir sind überzeugt, dass das Gründungsteam mit ihrer Innovation in der Produktionstechnologie einen entscheidenden Beitrag zur Massenproduktion von Festkörperbatterien und damit zur Mobilitätswende beiträgt.”

Neben Founderful und Übermorgen Ventures steuerten noch Angel Invest, another.vc, Venture Kick, die ETH Foundation und Business Angels frisches Kapital zur insgesamt knapp drei Millionen Euro Pre-Seed-Finanzierung bei.

