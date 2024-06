Hankook führt Reifen für Elektro-Stadtbusse ein

Reifen für Elektrobusse müssen im Alltag besonders hohe Anforderungen erfüllen. Um eine maximale Reichweite pro Batterieladung zu unterstützen, benötigen sie einen geringen Rollwiderstand. Außerdem sollen sie das hohe Drehmoment von Elektrofahrzeugen sicher auf die Straße übertragen, ohne übermäßig hohen Abrieb zu erzeugen. Bauartbedingt durch den schweren Akku müssen die Reifen zudem die hohen Traglasten eines E-Busses bewältigen. Hinzu kommt, dass gerade im Stadtverkehr ein geringes Abrollgeräusch gefordert ist und sich auch im Innenraum der Reisekomfort für Passagiere erhöht. All diese Punkte hat Hankook bei der Entwicklung des SMART City AU56 berücksichtigt und daraufhin optimiert.

Manfred Zoni, Vertriebsdirektor und Head of Sales Truck & Bus bei Hankook Reifen Deutschland, erklärt: „Wir sind sehr stolz darauf, mit dem e-SMART City AU56 unser erstes speziell für vollelektrische Stadtbusse entwickeltes Produkt vorzustellen. Dieser Reifen steigert die Effizienz im öffentlichen Nahverkehr und bringt den Wandel zur Elektromobilität voran. Die geringe Verschleißrate ermöglicht eine langfristige Nutzung, wodurch die Kosten gesenkt werden. Hochfeste Materialien und innovatives Design sorgen für Langlebigkeit auch unter hohen Belastungsbedingungen. Zudem ist er aufgrund seines Aufbaus ideal zum Nachschneiden und für die Runderneuerung geeignet, was zur Ressourcenschonung beiträgt.“

Bei der Entwicklung des Reifens wurde auf wichtige Details für den Betrieb im Linienbusverkehr geachtet. Dort sind Reifen hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt: Deshalb verfügt der neue e-SMART City AU56 über gezielt verstärkte Reifenflanken, die beim linienbustypischen dichten Heranfahren an Bordsteinkanten und Haltestellenbuchten vor Stößen und Verletzungen schützen. Dabei ist die Seitenwand so ausgeführt, dass der Reifen so robust wie möglich ist und gleichzeitig allen Anforderungen im alltäglichen Stadteinsatz gewachsen ist. Zusätzliche Sicherheit bietet ein neuer dreistufiger Indikator, der den Verschleiß der Seitenwand auf einen Blick erkennbar macht.

Dank neuester Technologien verspricht der e-SMART City AU56 zudem eine höhere Reichweite pro Batterieladung, während das hohe Drehmoment effizient auf die Straße übertragen wird. Darüber hinaus ist die Reifenneuheit für hohe Traglasten optimiert.

Für die Entwicklung des e-SMART City AU56 nutzte Hankook modernste Technologien wie KI-gestütztes Design, Tests mit digitalem Zwilling und 3D-gedruckte Laufflächenformen. Der e-SMART City AU56 verfügt über S-förmige Lamellen zwischen den seitlichen und tangentialen Profilblöcken, die die Verzahnung zwischen den Blöcken verbessern. Dies verlängert die Dauerhaltbarkeit und erhöht den Grip, der angesichts des hohen Drehmoments erforderlich ist. Dazu tragen auch dreidimensionale Zick-Zack-Linien innerhalb der Profilblöcke bei. Bei abnehmender Profiltiefe werden zudem versteckte Rillen und Lamellen freigelegt, was aufgrund der 3D-Druck-Technologie ermöglicht wird. Damit wird die nötige Sicherheit, Traktion und Haftung bei Nässe über den gesamten Lebenszyklus sichergestellt. Kleine, stufenförmige Blöcke sorgen für eine gleichmäßige Abnutzung und verhindern das Einklemmen von Steinen, was die Lebensdauer des Reifens zusätzlich verlängert.

Der e-SMART City AU56 wird zunächst in der gängigen Nutzfahrzeug-Größe 275/70 R 22.5 erhältlich sein und ist für alle Achspositionen geeignet. Der Reifen verfügt sowohl über die M+S-Kennung als auch das Schneeflockensymbol (3PMS), dass seine Wintertauglichkeit bestätigt. Daneben verfügt er über ein neues Piktogramm in Form eines Elektrobusses auf der Reifenflanke, welches ihn explizit als E-Bus-Reifen ausweist.

hankooktire-mediacenter.com