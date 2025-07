Londons Flughafen Gatwick bekommt seine ersten Elektro-Busse

Die 18 Meter langen Stadtbusse ähneln optisch einer Tram und haben eine Leistung von 285 kW. Die verbauten Batterien ermöglichen eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern – auch wenn sie diese Distanz im Dienst nie am Stück zurücklegen müssen. Die Langzeitparkplätze des Flughafen Gatwicks liegen nämlich nur fünf bis zwölf Minuten von den Terminals entfernt.

Die Anschaffung stellt einen Fortschritt für einen der größten Flughäfen Europas dar. Dort soll außerdem ein besonders leistungsstarkes Pantograph-Ladesystem installiert werden, mit dem die Akkus der Busse in rund sechs Minuten vollständig aufgeladen werden können. Der Innenraum wurde speziell auf den Einsatz am Flughafen ausgelegt: Die Fahrzeuge bieten den Reisenden Gepäckablagen und dem Fahrer ein digitales Kamerasystem, das per Rück-, Seiten- und Frontkamera für eine bessere Rundumsicht beim Rangieren sorgt.

Die sogenannten ie Trams sind nicht die einzigen rein elektrisch angetriebenen und für den Personentransport gedachten Fahrzeuge am Flughafen Gatwick. Schon heute setzt der Airport ein elektrisches Einschienenbahn-System ein, das Reisende zwischen den Terminals hin und her befördert – dieses ist aber natürlich nicht im Straßenverkehr unterwegs. Ob künftig weitere E-Busse für andere Einsatzbereiche am Airport angeschafft werden, etwa um Passagiere von den Terminals bis zum Rollfeld zu transportieren, ist bislang offen.

Die Zusammenarbeit mit Gatwick bedeutet für Irizar, einen spanischen Hersteller, eine verstärkte Präsenz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, eine neue britische Firmenzentrale in Blyth bei Birmingham aufzubauen, die noch 2025 eröffnet werden soll. Aktuell sind zudem über 50 elektrische Irizar-Busse in mehreren britischen Städten, unter anderem auch in London, im Einsatz.

irizar-emobility.com