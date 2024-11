Irizar errichtet neuen Sitz in Großbritannien

Irizar UK hatte das Projekt in den vergangenen Jahren angesichts des Brexit und der Pandemie zurückgestellt. Nach zwei starken Umsatzjahren 2023 und 2024 nimmt der Bushersteller das Vorhaben nun aber wieder auf. Der neue UK-Sitz soll das Wachstum von Irizar in dem Land unterstützen. In Großbritannien hat sich bekanntlich der größte E-Busmarkt Europas entwickelt.

Der Sitz soll sich über 16.000 Quadratmeter spannen und neben Büroräumen einen Ausstellungsraum, Einrichtungen für die Busübergabe und einen großen Parkplatz für Busse umfassen. Das Areal hatte Irizar bereits 2018 erworben, das Projekt aber wegen der anschließenden wirtschaftlichen Unsicherheiten ruhen lassen.

Andrew Blundell, Geschäftsführer von Irizar UK, bezeichnet die Wiederaufnahme der Pläne als wichtigen Meilenstein für Irizar im Vereinigten Königreich. „Wir haben eine wichtige Übergangsphase in der Entwicklung des Unternehmens erreicht, und die Investition in unsere eigenen Räumlichkeiten wird uns die Möglichkeit geben, unsere Marktposition im Vereinigten Königreich weiter auszubauen.“

Auf der Euro Bus Expo zeigt Irizar zurzeit drei Fahrzeuge, darunter einen Elektrobus: den Irizar ie tram.

