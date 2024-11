Irizar ie Trams auf einer der längsten Buslinien Londons im Einsatz

Ab sofort werden die ersten Irizar ie Trams auf einer der längsten Buslinien Londons, der Linie 358 zwischen Crystal Palace und Orpington, eingesetzt. Dabei gibt es eine Besonderheit: Die Batterien der Elektrobusse können an den Endhaltestellen per Pantograph ultraschnell nachgeladen werden. Dafür hat Jema Energy, eine Tochtergesellschaft der Irizar-Gruppe, zwei 450 kW starke Pantographen-Ladegeräte an den Endstationen der Linie installiert. Innerhalb von nur sechs Minuten können die E-Busse damit genügend Energie nachladen. Zudem hat Jema Energy auch 100-kW-Ladegeräte in den Depots bereitgestellt, die zwei Busse gleichzeitig mit 50 kW aufladen können.

„Wir sind stolz darauf, Partner bei diesem Projekt zu sein, das einen weiteren Schritt in Londons grünem Wandel darstellt. Die Umsetzung dieses Projekts in London, einem globalen Schaufenster, ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und ein wichtiger Schritt, um uns in Großbritannien zu positionieren. Wir hoffen sehr, dass die Londoner das Erlebnis, in den modernen, eleganten und nachhaltigen Bussen von Irizar ie tram zu reisen, genießen werden“, sagte Iñigo Etxeberria, Geschäftsführer von Irizar e-mobility, bei der Vorstellung der neuen Busse im Busdepot Crystal Palace.

Das Busmodell Irizar ie Tram hat seinen Namen daher, weil es optisch an eine Tram erinnert, also an eine Straßenbahn. Go Ahead hat für den Einsatz in London die 12 Meter lange Standardausführung bestellt, der Auftrag ging bereits im Sommer 2022 bei Irizar ein. Das Modell ist auch als Gelenkbus mit 18 Meter Länge erhältlich.

Tom Joyner, Geschäftsführer von Go-Ahead London, sagt: „Ich bin unglaublich stolz auf die Fortschritte, die wir in diesem Jahr auf unserem Weg in eine emissionsfreie Zukunft gemacht haben. Dazu gehören die aufregende Einführung auf der Linie 358 und die Ausweitung unserer Pantographen-Technologie – beides starke Belege für unser Engagement für sauberere Luft und gesündere Gemeinden.“

Lorna Murphy, Direktorin für Busse bei Transport for London (TfL), sagte: „Die Installation einer neuen Pantographen-Infrastruktur mit Schnellladefunktion auf einer der längsten Buslinien Londons ist ein innovativer Schritt nach vorn, der uns dabei hilft, sauberere und umweltfreundlichere Dienste anzubieten, die die Londoner dorthin bringen, wo sie gebraucht werden.“

Irizar hat vor wenigen Tagen auf der Euro Bus Expo in Birmingham Pläne für einen neuen UK-Sitz in der Nähe von Blyth bekanntgegeben. Der Standort in Nord-Nottinghamshire soll bis zum vierten Quartal 2025 eröffnet werden. Das macht strategisch Sinn: In Großbritannien hat sich bekanntlich der größte E-Busmarkt Europas entwickelt. Der Standort soll sich über 16.000 Quadratmeter erstrecken und neben Büroräumen einen Ausstellungsraum, Einrichtungen für die Busübergabe und einen großen Parkplatz für Busse umfassen.

Quelle: Pressemitteilung per Mail, bbc.com