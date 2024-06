BMW bringt neuen X3 wieder als PHEV

In dem Plug-in-Hybrid, der gemäß der überarbeiteten BMW-Namensgebung X3 30e xDrive heißt, wird ein 2,0 Liter großer Benziner mit vier Zylindern mit einer in die Acht-Gang-Automatik integrierten E-Maschine kombiniert. Der Turbo-Benziner kommt auf eine Leistung von 140 kW. Bei der E-Maschine handelt es sich um einen fremderregten Synchronmotor mit 135 kW in der Spitze. Die Systemleistung geben die Münchner mit 220 kW an, das kombinierte Drehmoment liegt bei 450 Nm. Bei den Leistungsdaten kommt es aber auf den gewählten Fahrmodus an: Im „Hybrid Mode“ beträgt die Spitzenleistung 190 kW und das Drehmoment von 450 Nm fällt ab 4.000 Umdrehungen pro Minute ab. Im „Sport Mode“ liegen die vollen 220 kW an – und dei 450 Nm werden bis 4.400 Umdrehungen gehalten.

Als Energiespeicher dient eine Lithium-Ionen-Batterie, die unterhalb der Rückbank verbaut ist. Der nutzbare Netto-Energiegehalt liegt bei 19,7 kWh. Mit dem 11-kW-Ladegerät kann die Batterie in 2:15 Stunden vollständig geladen werden – der PHEV ist auch für intelligentes Laden mit der Option Connected Home Charging geeignet. Mit voller Batterie reicht die elektrische Energie für 80 bis 91 Kilometer ohne lokale Emissionen – zumindest im WLTP-Test.

Rein elektrisch kann der X3 bis zu 140 km/h schnell fahren, in Kombination beider Antriebe sind 215 km/h möglich. Aus dem Stand kann der Plug-in-Hybrid in 6,2 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Neben dem bei Plug-in-Hybriden wenig aussagekräftigen, kombinierten WLTP-Verbrauch (0,9 bis 1,1 Liter auf 100 Kilometer) gibt BMW übrigens auch den Kraftstoffverbrauch mit entladener Batterie an: Dann steigt alleine der Normverbrauch auf 7,2 bis 7,9 Liter pro 100 Kilometer – und die CO2-Klasse verschlechtert sich von der Einstufung B auf F-G.

Die neue Generation des X3 ist 4,76 Meter lang, 1,92 Meter breit (ohne Außenspiegel), 1,66 Meter hoch und kommt auf einen Radstand von 2,87 Metern. Nach DIN-Norm wiegt der Plug-in-Hybrid 2.065 Kilogramm und bietet eine maximale Zuladung von 645 Kilogramm. Der Kofferraum ist mit 460 bis 1.600 Liter etwas kleiner als bei den Verbrennern (570 bis 1.700 Liter), wobei die Volumendifferenz nur das Fach unter dem Kofferraumboden betrifft. Der eigentliche Kofferraum ist gleich groß. Die maximale Anhängelast des Plug-in-Hybrids liegt bei 2.000 Kilogramm, die Stützlast und Dachlast sind mit jeweils 100 Kilogramm angegeben.

Die Premiere des neuen X3 mit dem Plug-in-Hybrid und elektrifizierten Verbrennern (die nur noch mit Allradantrieb und Automatik angeboten werden), läutet auch das schleichende Ende für die aktuelle Generation des iX3 ein. Denn rein elektrisch wird es den Nachfolger nicht mehr geben: Diese Aufgabe übernimmt das Elektro-SUV auf Basis der E-Plattform „Neue Klasse“, das ab dem kommenden Jahr in Debrecen gebaut wird. Der neue X3 wird im US-Werk Spartanburg und im südafrikanischen Rosslyn gebaut – wobei die Plug-in-Hybrid-Variante für den gesamten Weltmarkt nur aus Südafrika kommen wird.

Die Markteinführung des neuen BMW X3 beginnt im vierten Quartal 2024 in den USA und in Europa. Auf zahlreichen weiteren Märkten kommt er ab Januar 2025 in den Verkauf. Preise nennt BMW derzeit noch nicht.

