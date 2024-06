Mobiler Energie-Container am Münchner Flughafen

Der Energie-Container stammt von der Firma FlowGen, einem Unternehmen im Bereich grüner Energiesystemlösungen aus Zug in der Schweiz. Während eines zwölf Monate dauernden Versuchsprojektes befindet sich der Energie-Container an einem Parkplatz im Osten des Airports, der von Mietwagenfirmen genutzt wird. Dort wird die von drei Kleinwindkraftanlagen und durch Photovoltaik erzeugte Energie dafür verwendet, neu angelieferte Mietwagen aufzuladen.

Der Testcontainer kann an einem sowohl windigen als auch sonnigen Tag etwa 200 Kilowattstunden Energie speichern, was zur Ladung von vier bis sechs Elektroautos ausreicht. Bei der Erzeugung der regenerativen Energie sollen im Projektzeitraum die verschiedensten Daten erfasst und ausgewertet werden.

Das System kombiniert die von FlowGen entwickelte Kleinwindanlage mit Solar- und Batteriespeichertechnologien und kann durch eine intelligente Energiemanagementsoftware an die kundenspezifischen Anforderungen angepasst werden.

Die Containerlösung von FlowGen kann in kurzer Zeit installiert, leicht demontiert und an neuen Standorten wieder aufgebaut werden. Neben dem Einsatz an Flughäfen und dem Laden von E-Fahrzeugen bietet sie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie Landwirtschaft, Bauwesen oder Industrie, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

munich-airport.de