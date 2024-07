Alpine A290 ab 38.700 Euro bestellbar

Für jene 38.700 Euro gibt es bei Alpine das Basismodell mit dem Namen A290 GT mit 130 kW Leistung. Ebenfalls auf 130 kW kommt die nächste Variante, der A290 GT Premium für 41.700 Euro. Die Versionen A290 GT Performance (ab 41.900 Euro) und A290 GTS (ab 44.700 Euro) leisten 160 kW.

Der elektrische Renault 5, auf dem der Alpine A290 basiert, ist seit Ende Mai in Deutschland zu Preisen ab 32.900 Euro bestellbar. In beiden Modellen ist die gleiche Batterie mit 52 kWh Energiegehalt verbaut, der günstigere Renault 5 mit 40-kWh-Batterie für 24.900 Euro soll erst 2025 folgen – bei Alpine wird aber nur die 52-kWh-Batterie angeboten.

Alpine hat als Sportwagenmarke der Renault Group jedoch nicht nur die Optik des Modells angepasst – etwa mit dem Vier-Leuchten-Markengesicht –, sondern auch sportliche Elemente bei der Technik eingebracht. So sind etwa einige der Schalter am Lenkrad von der Formel 1 inspiriert: „Der RCH-Drehknopf an der linken Seite steht für „Recharge“, um die Stärke der Rekuperationsstufe zu wählen. An der rechten Seite lassen sich die verschiedenen Fahrmodi einstellen, während oben der sofort erkennbare rote OV-Knopf (für „Overtake“) positioniert ist“, erklärt Alpine.

A290 GT + GT Premium A290 GT Performance + GTS Antrieb FWD FWD Leistung 130 kW 160 kW Drehmoment 300 Nm 300 Nm Beschleunigung – 6,4 s WLTP–Reichweite 380 km 380 km Batteriekapazität 52 kWh 52 kWh Ladeleistung DC 100 kW 100 kW Ladezeit DC 15-80% 30 min 30 min

Zudem betont Alpine die umfangreiche Serienausstattung des A290. Schon als GT gibt es Michelin Sport EV-Reifen und 19-Zoll-Leichtmetallräder sowie ein mit Nappaleder bezogenes Lenkrad. Beheizbare Vordersitze, getönte Scheiben, Klimaautomatik und Ambientebeleuchtung gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Beim GT Premium wird dies durch weitere Ausstattungsdetails wie die Zwei-Farb-Lackierung mit schwarzem Dach, die mattblaue Dachlinie und die Brembo-Bremssätteln in „Alpine Blue“ ergänzt – hier gibt es auch den „Alpine Drive Sound“. Beim GT Performance gibt es neben mehr Leistung Brembo-Bremssättel in Rot sowie Michelin Pilot Sport 5 als Bereifung. Und das Topmodell A290 GTS kombiniert die Ausstattung des GT Premium mit der erhöhten Leistung des GT Performance.

Zum Marktstart Ende des Jahres legt Alpine den A290 in einer limitierten Sonderserie auf. Diese fünfte Version heißt dann A290 GTS Première Édition und ist ab 46.200 Euro erhältlich. „Speziell zur Markteinführung werden vier Limited Editions angeboten. Die „Première Édition“ in Black-Pearl-Schwarz sowie die Versionen „Beta“, inspiriert vom Showcar A290_β mit kontrastierenden weißen und schwarzen Farben, sowie „La Grise“ und „La Bleue“. Insgesamt werden 1.955 Exemplare der limitierten Sonderserie produziert, eine symbolische Zahl, die an das Jahr der Gründung von Alpine durch Jean Rédélé erinnert“, erklärt Alpine.

