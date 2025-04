Auto Shanghai: Mercedes zeigt langen CLA und Luxus-Elektro-Van – eMobility Update

Auf der Automesse in Shanghai setzt Mercedes-Benz gleich mehrfach ein Ausrufezeichen in Richtung Elektromobilität und Premiumkomfort. Das ist auch bitter nötig, denn die Erfolge der Stuttgarter sind bislang überschaubar. Mit dem Showcar Vision V und der Langversion des neuen CLA für den chinesischen Markt präsentiert der deutsche Autobauer nun aber zwei Highlights. Zunächst zum Vision V: Der Prototyp gewährt einen eindrucksvollen Blick auf die nächste Generation der V-Klasse. Das Konzeptfahrzeug, das auf der neuen Van Electric Architecture von Mercedes basiert, soll künftig in zwei Versionen angeboten werden: als luxuriöser VIP-Shuttle mit der Bezeichnung VLS sowie als hochwertiger Familienvan mit dem Kürzel VLE. Vor allem die Luxusausführung VLS sticht heraus – mit einem Interieur, das an eine exklusive Lounge erinnert: Weißes Nappa-Leder, Seide, Wurzelholz und ein abtrennbarer Fahrerbereich mit intelligenter Glaswand heben das Van-Konzept auf S-Klasse-Niveau. Ein 65 Zoll großer 4K-Cinema-Screen, 42 Lautsprecher und vollverstellbare First-Class-Sitze unterstreichen den Komfortanspruch. Auch technisch setzt die neue Plattform Maßstäbe. Die modular aufgebaute Architektur basiert auf 800-Volt-Technologie und soll mit dem neuen MB.OS-Betriebssystem autonomes Fahren ermöglichen. Übrigens spricht Mercedes angesichts der hochwertigen Ausstattung der elektrischen Vans gar nicht mehr von Vans, sondern von “Grand Limousines”. So viel zum Luxus-Anspruch. Parallel zum Vision V enthüllt Mercedes mit dem CLA L eine speziell für China entwickelte Langversion der neuen elektrischen CLA-Limousine, die erst vergangenen Monat in Rom vorgestellt wurde.