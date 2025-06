Genesis Deutschland geht in Hyundai-Organisation auf

Genesis wurde 2015 als eigenständige Luxusmarke von Hyundai gegründet. Anfangs vor allem in Südkorea und den USA aktiv, verfolgt die Marke seit 2021 auch eine gezielte Expansionsstrategie in Europa – konkret in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien. Dabei wurde Genesis bisher in einer eigenen Organisation gemanagt, unabhängig von den etablierten Hyundai-Strukturen in Deutschland und Europa – also auch unabhängig von der Doppel-Zentrale in Offenbach. So sollte Genesis sich von Hyundai abheben können, im mit seinen direkteren Kundenbeziehungen im gehobenen Premium-Segment bei der Kundschaft zu punkten.

Mit der jetzt verkündeten Zusammenlegung in Deutschland sollen hingegen Synergien genutzt werden. Genesis bleibe zwar „eine unabhängige koreanische Premium-Marke“ und werde sich „stark auf Markenführung und Kundenbindung konzentrieren“. Nur wird sich Genesis dabei künftig auf die Strukturen von Hyundai stützen. „Ziel der Neuausrichtung ist es, die Leistungsfähigkeit und Synergien innerhalb der Hyundai Motor Group zu heben und so die Premiummarkenbasis in Deutschland zu stärken“, so Genesis.

Neue Führung für Genesis Motor Deutschland

Das hat auch personelle Folgen: Ulrich Mechau, President & CEO Hyundai Motor Deutschland, wird neben Hyundai auch die Verantwortung für die Marke Genesis in Deutschland übernehmen. In Anlehnung an die Managementstruktur von Genesis in anderen europäischen Ländern wird zudem Christina Herzog – bisher in der deutschen Hyundai-Organisation für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich – mit sofortiger Wirkung die Genesis Brand Direktorin in Deutschland ernannt.

In der Mitteilung gibt der neue Genesis-Deutschland-Chef Mechau das Ziel aus, „Genesis weiterhin als eigenständige Premium-Marke zu präsentieren und die etablierten Stärken der Hyundai Motor Group in Deutschland zu nutzen“. Ein wichtiger Nachsatz: „Hierbei streben wir auch eine engere Zusammenarbeit mit bestehenden Hyundai Handelspartnern hinsichtlich der Marke Genesis an.“ Christina Herzog als Brand Direktorin werde einen starken Beitrag zur Weiterentwicklung von Genesis in Deutschland leisten – trotz der engeren Zusammenarbeit werde Herzog „die Eigenständigkeit des Markenauftritts sicherstellen“. „Mit der neuen Struktur haben wir die Weichen für eine beschleunigte Entwicklung der Marke Genesis in Deutschland gestellt“, so Mechau.

Die Personalie an der Spitze von Genesis Motor Deutschland war zuletzt keine besonders konstante: Seit dem Markteintritt 2021 gab es schon mehrere Geschäftsführer, Matthias Wollenberg (seit April 2023 der dritte CEO innerhalb weniger Monate) hat das Unternehmen wohl bereits im Oktober 2024 verlassen, seitdem hatte der Marketing-Manager Jens Eberth als Interimslösung die Geschäfte geführt.

Genesis fokussiert sich auf elektrische Fahrzeuge, hat seine ambitionierten Elektro-Ziele jedoch gekappt und setzt länger auch auf Hybride. In Deutschland werden die reinen Verbrenner aussortiert und das bekannte Elektro-Trio GV60, Electrified GV70 und Electrified G80 wurde mit Modellpflege-Maßnahmen überarbeitet.

genesisnewseurope.com