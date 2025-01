Genesis stellt auf elektrifiziertes Angebot in Europa um

Konkret kündigt Genesis für seine drei bestehenden BEV-Modelle „mehr Batterieleistung, umfangreichere Ausstattung und weitere Verbesserungen“ an. Technische Daten zu den Updates nennt Genesis noch nicht, auch nur zu zwei Modellen gibt es ein genaueres Timing.

Zum Electrified G80 heißt es, dass die E-Limousine ab dem zweiten Quartal mit einem längeren Radstand und höherer Reichweite angeboten werden soll. Die aktuelle Version hat eine 87,2 kWh große Batterie für bis zu 520 Kilometer Reichweite. Das E-SUV Electrified GV70 soll im Sommer ein Facelift zur Mitte des Lebenszyklus erhalten. Dann gibt es nicht nur eine optische Auffrischung, sondern auch mehr Reichweite. Bisher nutzt das Modell die 77,4-kWh-Batterie, die aus anderen Modellen von Hyundai und Kia bekannt ist – wahrscheinlich, aber nicht bestätigt, ist daher ein Upgrade auf die 84-kWh-Batterie. In den USA wird das Modell seit dem Facelift bereits mit eben jenem Akku angeboten.

Und im Falle des dritten Elektro-Modells ist die Sache klar: Für das E-SUV GV60, das auf der E-GMP von Hyundai basiert, hatte Genesis das Facelift bereits Anfang Januar vorgestellt. Auch da gab es „nur“ Bilder und Aussagen zum Design, aber auch hier ist – analog zum Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 – der Wechsel auf die 84,0 kWh große Batterie naheliegend.

„In den kommenden Jahren“ sollen dann weitere Elektromodelle in neuen Fahrzeugsegmenten folgen, wie Genesis eher allgemein ankündigt. Nur ein Modell wird konkret genannt, auch wenn es nicht ganz neu ist: Mit dem GV60 Magma der gleichnamigen Hochleistungs-Submarke voin Genesis, will die Hyundai-Tochter „in die Welt der vollelektrischen Hochleistungsmodelle“ eintreten. Alles andere als die Übernahme des 478-kW-Antriebs aus dem Ioniq 5 N und dem überarbeiteten Kia EV6 GT wäre jedoch eine Überraschung.

Darüber hinaus wird das Angebot von Genesis künftig um Hybridmodelle erweitert – eigentlich war für 2025 der komplette Umstieg auf reine E-Antriebe geplant, dieses Ziel hat Hyundai aber 2024 aufgeweicht. Die konventionellen Verbrenner – der G70, G70 Shooting Brake und G80 – werden nicht mehr in Europa angeboten, es können nur noch Fahrzeuge aus Lagerbeständen gekauft werden. Das Flaggschiff G90 wird noch bis Mitte des Jahres in Deutschland und der Schweiz angeboten, dann ist auch hier Schluss.

„Seit unserem Start in Europa gilt Genesis als Vorreiter im Bereich Premium-Elektromobilität“, sagt Andrew Sellars, Vertriebsleiter bei Genesis Motor Europe. „Hier haben wir uns in den vergangenen Jahren mit preisgekrönten Fahrzeugen und hervorragendem Kundenservice etabliert. Mit unserer neuen Elektrifizierungsstrategie reagieren wir auf das Feedback unserer Kunden und die Anforderungen des Marktes. Wir sind zuversichtlich, dass der Schritt hin zu einer komplett elektrifizierten Produktpalette in Europa, zu der auch neue Hybridmodelle gehören, der richtige Weg ist.“

