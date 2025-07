Mercedes-Benz verkauft im zweiten Quartal erneut weniger E-Autos

Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal 2025 unabhängig vom Antrieb 547.100 Autos verkauft, was einem Rückgang in Höhe von neun Prozent entspricht. Vor allem das Elektroauto-Geschäft schwächelt. Wenn man die PKW- und die Van-Sparte kombiniert, hat der Hersteller im Q2 2025 insgesamt 41.900 Elektrofahrzeuge verkauft.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beträgt der Rückgang also 18 Prozent. Auch gegenüber dem ersten Quartal 2025 zeigt sich eine negative Entwicklung. Waren es in den ersten drei Monaten noch 45.500 E-Autos, konnten im jüngsten Quartal nur noch die erwähnten 41.900 BEV verkauft werden. Das Minus beträgt also acht Prozent.

Wenn man ausschließlich die Zahlen der PKW-Division betrachtet, zeigt sich sogar ein Minus im zweistelligen Bereich. Von insgesamt 453.700 Autos hatten im zweiten Quartal 2025 nur 35.000 Stück einen reinen Elektroantrieb, der BEV-Anteil lag also bei 7,7 Prozent. In den ersten drei Monaten des Jahres waren es dagegen noch 40.700 Stück, bei Mercedes Benz Cars steht im Elektroauto-Bereich unter dem Strich also ein Minus von 14 Prozent. Im Vergleich zu den BEV-Verkäufen des zweiten Quartals 2024 beträgt der Rückgang sogar 24 Prozent.

Bei den Plug-in-Hybriden zeigt sich dagegen ein Wachstum von 34 Prozent gegenüber dem ersten Quartal. Zusammen mit rein elektrisch angetriebenen Autos summieren sich die Verkäufe elektrifizierter PKW (intern xEV genannt) bei Mercedes-Benz Cars im zweiten Quartal auf 97.100 Fahrzeuge.

Die Stuttgarter sind trotzdem zuversichtlich, dass sich das Elektroauto-Geschäft in den kommenden Monaten berappeln wird. Ihre Hoffnung begründet vor allem auf einem Modell, das technisch einen großen Schritt nach vorne markiert und vom Markt bereits positiv aufgenommen wird: „Ich freue mich sehr, dass wir für den neuen CLA sehr positives Feedback erhalten, denn er markiert den Startschuss für weiteres Wachstum bei Elektrofahrzeugen und die größte Produktoffensive bei Mercedes-Benz“, wird der Vertriebsvorstand Mathias Geisen in der Pressemitteilung zitiert.

In der Van-Sparte nimmt der E-Antrieb an Fahrt auf

Mercedes Benz Vans hat im zweiten Quartal insgesamt 93.400 Fahrzeuge verkauft, was im Vergleich zu Q1 ein Wachstum von dreizehn Prozent bedeutet. 6.900 Vans hatten einen rein elektrischen Antrieb, was einem Elektro-Anteil von etwa 7,4 Prozent entspricht. Tendenz steigend: Die Zahl batterieelektrisch angetriebener Vans ist gegenüber den ersten drei Monaten 2025 um 44 Prozent und gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent gestiegen. Dieses Wachstum konnte den Rückgang im PKW-Bereich bei den Gesamtverkäufen aber nicht ausgleichen.

mercedes-benz.com