Genesis tritt auf dem Weg zur Elektro-Marke auf die Bremse

Genesis-CEO Mike Song sagte gegenüber Top Gear, dass „die Kunden jetzt mehr Hybrid als E-Fahrzeuge wollen, deshalb wollen wir den Genesis-Hybrid so schnell wie möglich auf den Markt bringen“. Und er fügte hinzu: „Wir werden es auf so viele Modelle wie möglich anwenden.“

Es scheint also, dass wir in naher Zukunft viele Genesis-Modelle mit Hybridantrieb sehen werden. Ob es sich dabei um Plug-in-Hybride oder Vollhybride handeln wird, ist nicht klar. Das britische Portal Top Gear spekuliert, dass Genesis sich bei den Antrieben vorerst bei Hyundai bedienen könnte, „angesichts der recht schnellen [geplanten] Verbreitung“.

Klar ist, dass Genesis von seinem Ziel, ab 2025 nur noch vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, damit nun erkennbar abrückt. Bis 2030 wollte der Autobauer „eine 100-prozentige Marke mit emissionsfreien Fahrzeugen werden“. Auch dieses Ziel rückt nun in weite Ferne.

Dennoch gibt Genesis seine Elektro-Ambitionen nicht auf: Die Marke arbeitet an einer neuen, speziellen Architektur für Elektroautos. Leider gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Details. Aber es gab bereits Gerüchte, dass Genesis an dem Hochleistungs-Elektroantriebssystem von Lucid interessiert sei. Die Südkoreaner nutzen derzeit die E-GMP-Plattform des Hyundai-Konzerns für den GV60, werden diese aber wohl nicht für zukünftige Modelle verwenden.

Apropos GV60: Genesis hat am Wochenende das GV60 Magma Concept auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 in Großbritannien vorgestellt. Magma ist die Performance-Marke von Genesis und der GV60 Magma Concept ist ein Magma-Ableger des vollelektrischen Genesis GV60, der „bald“ in Produktion gehen soll. Nach Angaben des Automobilherstellers wird der Stromer in Südkorea im dritten Quartal des nächsten Jahres und in Europa im vierten Quartal 2025 auf den Markt kommen.

Es gibt noch keine technischen Daten für den weiterentwickelten GV60 im Magma-Design. Da der GV60 auf der E-GMP von Hyundai basiert, verfügt er aber gesichert über ein 800-Volt-System mit bis zu 240 kW Ladeleistung. Das bedeutet, dass die 77,4-kWh-Batterie in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden kann. Die Leistung liegt zwischen 168 kW im Basismodell mit Heckantrieb und 360 kW im bisherigen Spitzenmodell GV60 Performance AWD.

