Hyundai-Marke Genesis offenbar an E-Antrieb von Lucid interessiert

Entsprechende Gespräche zwischen Lucid und der Hyundai Motor Group sind laut einem Artikel des südkoranischen Portals Sisa Journal aktuell im Gange. Dabei beruft sich der Bericht auf einen Insider, der u.a. schilderte, dass Jang Jae-hoon, CEO der Hyundai Motor Company, Anfang des Jahres den Hauptsitz von Lucid in Kalifornien besucht haben soll. Außerdem heißt es, die Entwicklungszeit eines eigenen elektrischen Hochleistungs-Motors würde keinen Launch des geplanten Genesis-Sportwagens in 2026 zulassen. Der Bezug des Lucid-Aggregats dagegen schon. Offiziell bestätigen will Hyundai sein Interesse an dem E-Antrieb der Amerikaner allerdings nicht.

Seit Mitte 2023 ist bekannt, dass bereits Aston Martin auf Elektroantriebe von Lucid Motors setzt. Beide Unternehmen haben seinerzeit eine langfristige strategische Technologiepartnerschaft zur Integration und Lieferung von Antriebs- und Batteriesystemen von Lucid in künftige Elektroautos von Aston Martin geschlossen. Der Gesamtwert der Komponenten wird mit 450 Millionen US-Dollar (derzeit rund 412 Millionen Euro) beziffert.

Bei den von Aston Martin bezogenen Technologien geht es konkret um die Doppelmotor-Antriebseinheit, die Batterietechnologie und das „Wunderbox“ genannte Ladesystem von Lucid. Aston Martin wird die Komponenten in einer neuen BEV-Plattform einsetzen, auf der künftige Elektromodelle basieren werden – von Hypercars bis hin zu Sportwagen, GTs und SUVs. Sein erstes BEV-Modell plant Aston Martin wie berichtet für 2025. Die Zusammenarbeit verschafft Aston Martin nach eigenen Angaben „Zugang zu weltweit führender Elektroantriebstechnologie, die ausschließlich von Lucid selbst entwickelt und hergestellt wird“. Neben der Belieferung wurde auch eine technische Unterstützung bei der Integration der Lucid-Technologie in die Fahrzeugplattform von Aston Martin vereinbart.

Lucid selbst bietet derzeit nur die E-Limousine Air an, das bereits bestellbare SUV Gravity soll Ende des Jahres folgen. Der Air kommt auf beeindruckende Leistungsdaten – mit dem großen Akku (113 kWh Energiegehalt) sind bis zu 828 kW Leistung (Dream Edition Performance) und 883 Kilometer Reichweite (Dream Edition Range) möglich. Selbst mit dem kleineren Akku von 92 kWh sollen bis zu 725 Kilometer nach WLTP drin sein. Allerdings ist das gesamte Konzept der Limousine auf Effizienz getrimmt. Was in einem E-Sportwagen möglich ist, könnten die kommenden Kooperationen zeigen.

Unterdessen hat die Hyundai Motor Group Manfred Harrer zum Executive Vice President und Leiter der frisch gegründeten Genesis & Performance Development Tech Unit ernannt. Die neue Geschäftseinheit soll die Entwicklung von Genesis-Modellen vorantreiben und ist der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Hyundai Motor Company und der Kia Corporation unterstellt. Harrer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Automobil- und Technologiebranche, wo er für Marken wie Audi, BMW, Porsche und Apple tätig war.

sisajournal-e.com (auf Koreanisch), genesisnewseurope.com