Genesis überarbeitet den Electrified GV70

Der Electrified GV70 basiert zwar nach wie vor auf einer Misch-Plattform und wird als GV70 auch weiter mit Benzinmotoren angeboten. Dennoch kommen dem E-SUV die Verbesserungen der Elektro-Plattform E-GMP zu, wie etwa die auf 84 kWh vergrößerte Batterie, die aus dem Hyundai Ioniq 5 oder Kia EV6 bekannt ist. Wie die neue Reichweite mit dem größeren Akku ausfällt, gibt Genesis aber nicht bekannt.

Dafür gab es an der Elektro-Version einige, kleinere Verbesserungen. Das US-Modell hat ab dem Modelljahr 2026 ab Werk den NACS-Port verbaut, um nativ an Teslas Superchargern laden zu können – das Auto wird dann mit einem Adapter für CCS-Ladesäulen ausgeliefert. Zudem verfügt die Ladeklappe jetzt über einen Elektromotor zum Öffnen und Schließen, eine Beleuchtung und ein Heiz-Element, um das Zufrieren im Winter zu verhindern.

Darüber hinaus gibt es einige typische Änderungen für ein Facelift, um ein „verfeinertes Erlebnis“ zu bieten, wie es Genesis ausdrückt. Mit einer „Highway Body Motion Control“ wurde das Fahrwerk verbessert, um mehr Komfort und Stabilität zu bieten. Dazu kommt eine neue Ambientebeleuchtung und ein optionales Soundsystem von Bang & Olufsen.

Auch das Design wurde minimal angepasst, der GV70 ist aber immer noch als solcher zu erkennen. Es bleibt also bei den markanten Scheinwerfern und Rückleuchten im Zwei-Zeilen-Design, dafür wurde aber die Optik des (bei der Elektro-Version geschlossenen) Kühlergrills leicht angepasst. Kleinere Änderungen gibt es auch am unteren Lufteinlass und dem Unterfahrschutz. Am Heck wurden die Blinker neu gestaltet, um mit dem Zwei-Linien-Konzept der Frontscheinwerfer übereinzustimmen.

Der neue Electrified GV70 wird in der ersten Hälfte 2025 bei den nordamerikanischen Einzelhändlern verfügbar sein – die GV70-Baureihe ist die meistverkaufte Baureihe von Genesis in Nordamerika, die Elektro-Version wird seit 2023 auch in Alabama gebaut. Wann und ob das Modell auch nach Europa kommt, ist zur Premiere auf der LA Auto Show noch nicht bekannt.

