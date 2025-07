VW ID.3 FIRE+ICE geht in Serie

Das Modell wurde in Zusammenarbeit mit der Performance-Sportswear-Brand „BOGNER FIRE+ICE“, Teil des Münchner Luxus-Sports-Fashion-Unternehmen Bogner, entwickelt. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit mit VW: Schon in den 90er Jahren gab es vom damaligen Golf II das Sondermodell Fire and Ice, das unter Fans der Marke Kultstatus hat. „Mit seiner extravaganten Optik – einer Dark Violett Perleffekt Lackierung, Leichtmetallfelgen, Frontspoiler sowie Karosserieverbreiterungen – und der leistungsstarken Motorisierung von 90 bis zu 160 PS avancierte der Golf Fire and Ice, besonders in der GTI-Version, schnell zu einer begehrten Rarität“, schreibt VW. Und es war ein erfolgreiches Modell: Obwohl ursprünglich nur 10.000 Einheiten geplant waren, hat VW am Ende 16.700 Exemplare des Golf Fire and Ice verkauft.

Im Falle des ID.3 ist das FIRE+ICE-Sondermodell auf die GTX-Version beschränkt. Mit einer Lackierung in „Ultra Violet Metallic“ trägt der ID.3 GTX FIRE+ICE einen ähnlichen, aber nicht exakt den gleichen Farbton wie das Vorbild. Akzente im roten Eloxal-Lack „Flaming Red“ und eine transparent-matte Folierung an der C-Säule fallen ebenso auf die die 20-Zoll-Felgen mit einer „Ultra Violett Metallic Eloxal“-Lackierung samt roter Radnabenabdeckung. Der violett-rote Kontrast soll das Thema mit Feuer und Eis symbolisieren. So werfen auch die Licht-Projektionen beim Öffnen der Vordertüren grafische Darstellungen der Elemente „Fire“ (Fahrerseite) und „Ice“ (Beifahrerseite) auf den Boden. Und innen ist der Fahrersitz mit rot-orangenen Akzenten ebenfalls auf das Feuer-Thema ausgelegt, während der Beifahrersitz mit violetten Elementen das Eis symbolisieren soll.

Technische Änderungen am Antrieb gibt es keine: Auch das Sondermodell gibt es wie den regulären ID.3 GTX in zwei Leistungsstufen mit 210 und 240kW. In der stärkeren Version sprintet das ID.3 GTX Sondermodell in 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und wird erst bei 200 km/h elektronisch abgeregelt. Zudem ist hier das Sport-DCC Fahrwerk bereits serienmäßig an Bord; für die 210 kW Version ist es optional erhältlich. In beiden Fällen ist eine 79 kWh große Batterie verbaut, die dank 185 kW Ladeleistung in 26 Minuten von zehn auf 80Prozent geladen werden kann. Da das Sondermodell über eine umfangreiche Ausstattung verfügt, ist die WLTP-Reichweite mit bis zu 591 Kilometern etwas geringer als beim ID.3 GTX.

Als Hommage an das Geburtsjahr des Urmodells sind nur 1990 Exemplare des in zwei Leistungsstufen (210 und 240 kW) angebotenen ID.3 GTX FIRE+ICE bestellbar. Die Preise starten in Deutschland ab 56.020 Euro für die 210-kW-Version. Für das stärkere Modell werden mindestens 57.520 Euro fällig. Zum Vergleich: Der ID.3 GTX startet bei 47.225 Euro, der 240 kW starke GTX Performance bei 48.725 Euro.

„Die Resonanz auf das Showcar im letzten Jahr war überwältigend. Viele Volkswagen Fans haben sich gewünscht, dass wir das Auto in Serie bringen. Und diesem Wunsch haben wir sehr gerne entsprochen“, sagt VW-Vertriebsvorstand Martin Sander. „Der ID.3 GTX FIRE+ICE zeigt, wie hochemotional unser sportliches Topmodell ist und transferiert zudem ein Stück Volkswagen Geschichte in die elektrische Zukunft.“

