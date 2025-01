Genesis GV60 erhält Facelift

Weitere Einzelheiten zu den Spezifikationen und Preisen des neu gestalteten GV60 will Genesis im Laufe des ersten Quartals vor dem Verkaufsstart in Südkorea veröffentlichen. Sprich: Technische Daten gibt es derzeit noch nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der GV60 mit dem Facelift den 84,0-kWh-Akku erhält, der inzwischen auch in den Schwestermodellen Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 angeboten wird.

Derzeit wird der GV60 nur mit dem 77,4 kWh großen Speicher angeboten (für bis zu 517 Kilometer nach WLTP). Den „kleinen“ Akku mit 58 kWh (künftig 63 kWh) aus dem Hyundai und Kia gibt es beim Genesis nicht. Daher startet der GV60 in Deutschland mit 54.680 Euro spürbar über den beiden Schwestermodellen – der Preis des Facelift-Modells ist wie erwähnt noch nicht bekannt.

Die Änderungen am Design bleiben aber eher zurückhaltend – der GV60 ist immer noch als solcher erkennbar. An der Front wurde etwa die Stoßstange neu gestaltet, sie soll jetzt mit einer „dynamischen, dreidimensionalen Form“ einen „starken und mutigen Eindruck“ vermitteln, so Genesis. Das bekannte Two-Lines-Design der Scheinwerfer und Rückleuchten bleibt erhalten, allerdings sind die LED-Scheinwerfer vorne jetzt mit der Micro Lens Array (MLA)-Technologie ausgestattet.

Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis

In der Seitenansicht fallen neu gestaltete 21-Zoll-Felgen auf. Bisher sind die 21-Zöller ab Werk an das Paket „Sport Plus“ gebunden, das mindestens 74.480 Euro kostet. Die Basisversion steht auf 19-Zöllern, das Paket „Sport“ umfasst 20 Zoll große Alufelgen – deren Design nach dem Facelift ist aber noch nicht bekannt. Die Verkleidungen der Radläufe und des hinteren Unterfahrschutzes sind jetzt auf die Karosseriefarbe abgestimmt.

Auch im Innenraum fallen die Neuerungen eher gering aus. Es bleibt beim bisherigen Aufbau des Cockpits, allerdings entfällt die Blende zwischen den beiden Bildschirmen für den Fahrer und das Infotainmentsystem. Da so die beiden Bildschirme optisch als eine Einheit wahrgenommen werden, spricht Genesis jetzt von einem „27-Zoll-Infotainmentsystem Connected Car Integrated Cockpit (ccIC).“ Außerdem erhält das Facelift-Modell ein neu gestaltetes Drei-Speichen-Lenkrad.

genesis.com