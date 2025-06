Überarbeiteter Electrified G80 von Genesis startet bei 75.000 Euro

Den ersten Electrified G80 hatte Genesis im Frühjahr 2021 als Elektro-Version der Verbrenner-Limousine G80 vorgestellt. Die ab sofort erhältliche neue Version des Modells wurde diesen Mai vorgestellt. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die größere Batterie mit einer Kapazität von 94,5 kWh – zuvor waren es 87,2 kWh gewesen. Diese soll bis zu 570 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglichen.

Während erste Informationen also bereits im Mai bekannt wurden, so hat Genesis nun die Bestellbücher bzw. den Online-Konfigurator in Deutschland geöffnet. Und im Zuge dessen sind nun auch weitere Spezifikationen sowie die Preise öffentlich: Der Startpreis liegt bei 75.000 Euro, wobei noch Bereitstellungskosten von 1.180,01 Euro hinzukommen und der Gesamtpreis somit bei 76.180,01 Euro liegt. Die Ausstattungslinie Premium hingegen startet bei 79.100 Euro zzgl. Bereitstellungskosten.

Käufer erhalten dafür eine vollelektrische Limousine mit einem hochwertigen Design und modernster Technologie. So überzeugt beispielsweise nicht nur der neue Akku mit der höheren Kapazität, sondern auch die Schnellladefunktion, die dank 800-Volt Architektur den Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent in 25 Minuten schafft. Die maximale Schnellladeleistung liegt laut Datenblatt bei 187 kW. Die AC-Ladeleistung hingegen liegt bei 11 kW. Ein schnellerer Onboard-Charger ist auch gegen Aufpreis nicht erhältlich. Gegen 340 Euro Aufpreis gibt es aber immerhin Vehicle-to-Load (V2L), also die Möglichkeit, über die Batterie andere elektrische Geräte aufladen zu können.

Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis Bild: Genesis

Kommen wir zur Motorisierung: Der überarbeitet Electrified G80 verfügt über einen Allradantrieb mit einer Systemleistung von 272 kW. Das maximale Drehmoment liegt bei 700 NM. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft die koreanische Premium-Limousine in 5,1 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h.

Wie bereits im Mai bekanntgeworden, verfügt die neue Version der Elektro-Limousine auch über einen um 13 Zentimeter verlängerten Radstand, der nun 3,14 Meter beträgt. Das soll den Status als Premium-Fahrzeug untermauern. Der verlängerte Radstand wird dabei vor allem für mehr Platz für die Passagiere im Fond genutzt, was den Electrified G80 noch interessanter für Fahrzeugeigentümer mit Chauffeur oder auch Limousinen-Services macht. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt nun knapp 5,14 Meter.

Kommen wir zum Innenleben: Genesis bietet bei dem Modell ein Connected Car Integrated Cockpit (ccIC) mit einem 27-Zoll-Bildschirm, der Fahrerinformationen und Infotainment-Funktionen kombiniert. Im neuen Electrified G80 ist zufrm der Digital Key 2.0 verfügbar, der per Smartphone Anbindung als digitaler berührungsloser Autoschlüssel agiert. Bis zu drei Benutzer teilen sich somit einen sicheren Schlüssel, weitere Komfortfunktionen sind unter anderem das berührungslose Öffnen, Starten und Verriegeln des Fahrzeugs sowie das automatische Öffnen der Heckklappe. Zur Standardausstattung zählt weiterhin auch ein neues 17-Lautsprecher-Audiosystem von Bang & Olufsen mit Dolby Atmos, das für ein immersives Klangerlebnis sorgen soll.

Während die vorher genannten Ausstattungsdetails bei der Basisversion bereits inklusive sind, verfügt die Premiumversion zusätzlich über ein Head-up-Display und digitale Totwinkel-Monitore. Die intelligenten Komfortfunktionen umfassen einen Remote-Parkassistenten (Remote Smart Parking Assist 2), das Surround View-Kamerasystem sowie den nochmals verbesserten Autobahnassistenten 2.0.

genesisnewseurope.com, genesis.com (Konfigurator)