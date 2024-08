Hyster bringt neue Elektro-Gabelstapler heraus

Die neuen Elektrostaplermodelle sind für Einsätze in Industrielagerhallen genauso geeignet wie für Logistikanwendungen im Freien, auf Höfen und Ladeflächen der Holz-, Metall-, Chemie- oder Baustoffindustrie, so das Unternehmen. Die Serie Hyster J2.0-3.5XTLG soll somit in Innen- und Außenbereichen eine langlebige, flexible und emissionsfreie Lösung bieten. Ihre robuste Leistung sei mit der eines Gabelstaplers mit Verbrennungsmotor vergleichbar, heißt es von Hyster.

„Viele Industrieunternehmen wollen ihre Emissionen reduzieren und Verbrennungsmotoren durch Elektroflotten ersetzen. Dies muss allerdings kosteneffizient sein und gleichzeitig eine hohe Leistung und Produktivität gewährleisten“, sagt Fraser Brash, Produktmanager bei Hyster. „Die neuen Gabelstapler von Hyster sind eine emissionsfreie Alternative mit bewährter Robustheit zu wettbewerbsfähigen Preisen.“

Die Lithium-Ionen-Batterie bietet Produktivitätsvorteile: Das Aufladen der Stapler während der Pausen kann die Schichtbetriebszeit maximieren. Die Batterie selbst ist wartungsfrei. Durch den Wegfall von Motorwartung und Batteriewechsel geht zudem keine wertvolle Betriebszeit verloren. Im Vergleich zu Modellen mit Verbrennungsmotor können sich die Energiekosten mit den neuen Hyster-Modellen in der Regel halbieren. Mit langer Batterielaufzeit und inklusive fünf Jahre Garantie stellen die Gabelstapler einen Mehrwert dar.

Bild: Hyster Bild: Hyster Bild: Hyster Bild: Hyster Bild: Hyster Bild: Hyster

Kunden haben die Wahl zwischen Modellen mit 154-V- oder 115-V-Batterien. So können sie den Energiebedarf auf die Betriebsintensität abstimmen. Für längere Lauf- und weniger Ausfallzeiten ist die Batteriekapazität der Hyster J2.0-3.5XTLG Modelle laut Unternehmen standardmäßig größer als bei vielen Konkurrenzprodukten.

„Die Kombination aus leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akkus und robusten Hyster-Produkten bedeutet: saubere Energie, die sich auszahlt. Es ist eine Gabelstaplerlösung, die strenge Emissionsvorschriften erfüllt, die Produktivität hoch und die Kosten niedrig hält“, sagt Produktmanager Fraser.

Das neue Design der Serie Hyster J2.0-3.5XTLG umfasst Features wie bis zu 34 Prozent bessere Sicht durch den Mast, eine geräumige und wetterfeste Kabine, große Superelastikreifen und hohe Bodenfreiheit. So können Staplerfahrer auch auf unebenen Oberflächen und bei schwierigen Wetterbedingungen produktiv arbeiten.

hyster.com