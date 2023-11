E-Traktoren im Baukasten / Lade-Chaos in München / neuartiges Bremssystem von ZF

Willkommen zum „eMobility update“! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Wir berichten heute unter anderem über das Lade-Chaos in München, eine innovative Art Elektroautos zu bremsen und das neue Tarifmodell von JUCR.

#1 – Stadt München muss Ladeinfrastruktur-Vergabe neu ausschreiben

Das Laden von Elektroautos bleibt in München auch auf absehbare Zeit eine Herausforderung. Denn die Stadt muss die Vergabe zum Bau und Betrieb von 2.700 Ladepunkten im Stadtgebiet neu ausschreiben. Grund dafür ist ein Verfahrensfehler: München hatte einen Dienstleistungsauftrag ausgeschrieben, hätte aber auf eine Konzession hinarbeiten müssen.

#2 – ZF zeigt elektromechanisches Bremssystem

ZF hat ein neuartiges Bremssystem für die Autoindustrie vorgestellt. Bei diesem wird nicht per Hydraulik, sondern über Elektromotoren verzögert. Das soll nicht nur Energie sparen und die Reichweite von E-Autos erhöhen, sondern auch den Verschleiß senken – und damit die Kosten. Die Bremskraft wird dabei an jedem Rad durch einen Elektromotor erzeugt, also ohne Hydrauliksystem und Bremsflüssigkeit, wie ZF erklärt.

#3 – TU München feilt an Baukastensystem für E-Traktoren

Kommt die Elektromobilität bald auch auf dem Acker an? Wenn es nach einem Team der TU München geht, dann schon. Sie erarbeiten im Forschungsprojekt TUMtrac nämlich einen modularen Entwicklungsbaukasten für vollelektrische Traktoren. Dabei konzentrieren sich die Experten vor allem auf kleine bis mittlere Traktoren, wie sie beispielsweise im Obstanbau eingesetzt werden. Traktoren und Landmaschinen werden bis heute flächendeckend mit Diesel angetrieben.

#4 – Hyundai gibt Umweltbonus-Garantie für Privatkunden

Hyundai Deutschland garantiert Privatkunden bei Kauf oder Leasing eines Elektroautos bis zum Jahresende den vollständigen Umweltbonus. Dieser gilt für 2023 noch in Höhe von bis zu 6.750 Euro netto, wobei(4.500 Euro die staatliche Prämier sind und 2.250 Euro als Herstelleranteil von Hyundai kommen. Voraussetzung ist, dass bis zum 31. Dezember ein entsprechender Kauf- oder Leasingvertrag mit mindestens 24 Monaten Laufzeit bei einem autorisierten Hyundai-Vertragspartner abgeschlossen wird.

#5 – Jucr stellt auf kWh-Tarife um

Das durch seine Lade-Flatrate bekannt gewordene Berliner Startup Jucr ändert sein Geschäftsmodell. Jucr stellt seine Ladepakete und die aktuelle App mit dem heutigen Tag ein. Gleichzeitig führt die Firma eine neue App mit Pay-Per-Use-Produkten ein – also kWh-Tarifen anstelle der Flatrate. In einer E-Mail an Kunden heißt es: „Wir starten unser eigenes End-to-End-Ladenetzwerk mit eigenen Ladestationen.