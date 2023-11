Jucr stellt auf kWh-Tarife um

„Wir starten unser eigenes End-to-End-Ladenetzwerk mit eigenen Ladestationen. Damit du die neue Struktur nutzen kannst, führen wir eine neue App in Verbindung mit einem flexiblen Preismodell ein. Mit der Einführung des neuen Pay-Per-Use Produktes am 15. November wird jeder Ladevorgang einzeln abgerechnet. Die Preise beginnen bei 0,35 € pro kWh“, erklärt Jucr in einer E-Mail.

Jucr war im Jahr 2021 mit einer Lade-Flatrate für Privat- und Geschäftskunden gestartet. In drei Paketen (AC, nur DC an Autobahnen und das Komplettpaket) konnten die Kunden anfangs für einen monatlichen Fixpreis so oft und so viel laden wie sie wollten. Keine drei Monate nach dem Start des Angebots hatte Jucr aber einigen, besonders kostspieligen Heavy Usern gekündigt – eine hochgerechnete Fahrleistung von über 30.000 km pro Jahr sei „nicht vertragskonform“. Im Frühjahr 2022 wurde die Lade-Flatrate bereits eingestellt und durch Volumenpakete ersetzt. Nun sind auch diese Volumenpakete Geschichte.

Bestandskunden, die noch ungenutztes Volumen in ihren Paketen haben, erhalten laut Juvcr eine Rückerstattung. „Der Betrag wird auf der Grundlage deines Abonnementplans und der verbrauchten kWh-Menge berechnet“, so das Unternehmen. Die Rückerstattung erfolgt auf das in der alten App hinterlegte Zahlungsmittel. Wer zwischen dem 15. und 30. November ein Profil in der neuen App erstellt, erhält auf die kWh-Tarife einen „Willkommensbonus“ von 15 Euro. „Der Bonus wird am 1. Dezember 2023 automatisch auf deine In-App-Wallet gutgeschrieben“, erklärt Jucr.

Die neuen Lade-Konditionen selbst erwähnt Jucr in der Kundenmail nicht, sondern nur auf der Website. Die von Jucr erwähnten 0,35€/kWh gelten aber nur für einen Spezialfall, wie diese Übersicht zeigt. Egal ob im Basic- oder Pro-Tarif ist das Laden an den „Partnerstationen“ relativ teuer – die eigenen Jucr-Stationen mit den niedrigeren Preisen sind noch seltener als die Partnerstationen von EnBW und Co.

Basic Pro Grundgebühr pro Monat – 9,98 € AC Jucr-Stationen 0,49€/kWh 0,35€/kWh DC Jucr-Stationen 0,58€/kWh 0,45€/kWh AC Partnerstationen 0,63€/kWh 0,54€/kWh DC Partnerstationen 0,79€/kWh 0,69€/kWh Startgebühr Partnerstationen 0,99€/Ladevorgang 0,99€/Ladevorgang Die Blockiergebühr gilt unabhängig vom Basic- oder Pro-Tarif sowie Jucr- oder Partnerstationen. Die ersten vier Stunden sind kostenlos, danach fallen 0,05€/min an, jedoch maximal neun Euro je Ladevorgang. Ausnahmen gibt es bei Partnerstationen von der EnBW, Compleo, chargecloud, chargeIT mobility und Maingau: Hier wird nach zwei Stunden eine Blockiergebühr von 0,10€/min berechnet.

Quelle: Info per E-Mail, jucr.de