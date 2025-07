Tesla senkt Kanada-Preise des Model Y

Im kanadischen Tesla-Konfigurator wird das Model Y Long Range All-Wheel Drive nun wieder für 64.990 CAD gelistet, also für umgerechnet rund 40.600 Euro. Nach dem Inkrafttreten der Autozölle hatte Tesla im April den Preis auf 84.990 CAD (rund 53.100 Euro) angehoben. Mit der aktuellen Preissenkung um 20.000 kanadischen Dollar kostet das Model Y dort jetzt wieder so viel wie vor den Zöllen.

Das Portal Drive Tesla Canada vermutet, dass die Preissenkung mit einer größeren Entscheidung im Hintergrund möglich wurde: Tesla soll das Model Y für Kanada nicht mehr aus einer US-Fabrik (Fremont oder Austin), sondern aus der Giga Berlin in Grünheide importieren. Dafür sollen mehrere Indizien sprechen, denn es wurden zum Beispiel nur die Preise für das Model Y gesenkt – bei allen anderen Tesla-Baureihen aus US-Produktion bleiben die Zoll-Aufschläge erhalten.

Und auch das von Tesla prognostizierte Liefer-Fenster könnte für einen Import aus Deutschland sprechen: Ein heute in Kanada bestelltes Model Y wird laut dem Tesla-Konfigurator voraussichtlich im September oder Oktober diesen Jahres geliefert. „Ein ungewöhnlich langer Zeitraum im Vergleich zu den üblichen Lieferfristen der in den USA gebauten Fahrzeuge“, schreibt Drive Tesla Canada. In Kanada wird nun übrigens auch das Model Y in der Lackierung „Diamond Black“ angeboten – eine Farbe, die auch in der deutschen Tesla-Fabrik genutzt wird.

Neben den USA und Deutschland könnte Tesla das Model Y theoretisch auch noch aus der Giga Shanghai in China für Kanada bauen. Praktisch ist das aber sehr unwahrscheinlich, da die kanadische Regierung im vergangenen Jahr Zölle in Höhe von 100 Prozent auf Elektroautos chinesischer Herkunft eingeführt hat. Ein günstigerer Import des Fahrzeugs scheint derzeit nur aus Deutschland möglich zu sein.

Übrigens wurde Tesla Canada von den Anfang des Jahres aufgekommenen Betrugsvorwürfen entlastet – Transport Canada hat seine Untersuchung abgeschlossen und keine Hinweise auf Betrug gefunden. Kurz nachdem die Behörde im Januar mitgeteilt hatte, dass das Budget der „iZEV“-Förderung fast aufgebraucht sei, hatten vier Tesla-Filialen an nur einem Wochenende über 8.000 Auslieferungen gemeldet und somit Ansprüche auf 43,2 Millionen CAD eingereicht – mehr als die Hälfte des noch zur Verfügung stehenden Budgets. Diese plötzlichen und auffällig hohen Auslieferungen hatten Misstrauen geweckt – Tesla erklärte die Masse an Anträgen mit Lieferrückstanden, die beschleunigt bearbeitet wurden, um den Kunden noch vor Ablauf des Programms die Förderung zu gewähren. Auch die Untersuchung von Transport Canada hat nun bestätigt, dass die Anträge den Programmrichtlinien entsprochen haben und die Fahrzeuge förderberechtigt waren.

