Jucr: Neue Lade-Flatrate für Privat- und Geschäftskunden

Das 2020 in Berlin gegründete Ladeservice-Startup Jucr hat eine Lade-Flatrate für Privat- und Geschäftskunden aufgelegt. Das Versprechen: Für einem monatlichen Fixpreis können Kunden an mehr als 250.000 Ladepunkten in Europa so oft und viel laden wie sie möchten.

Jucr und sein gleichnamiger Ladedienst decken nach eigenen Angaben nahezu alle großen Ladestationsbetreiber und sämtliche Stadtwerke ab. Konkret nennt das Startup auf seiner Webseite Ionity, EnBW, Allego und Innogy. Das Angebot funktioniert ausschließlich über eine Lade-App, die kostenlos herunterladbar ist. Als Einstiegspreis für die Flatrate nennt Jucr 49 Euro – und zwar sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden.

In dieser Kategorie sind allerdings nicht alle 250.000 Ladepunkte inklusive. Konkret schnürt Jucr Pakete, die auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind. Im Privatkundenbereich heißen die Angebote City, Travel und Freedom. Die City-Flatrate für besagte 49 Euro monatlich inklusive Mehrwertsteuer beschränkt sich auf AC-Ladevorgänge in Städten. Die Travel-Flatrate für 69 Euro gilt im Gegenzug nur für DC-Lader an Autobahnen. Das Freedom-Angebot für 99 Euro ist das entsprechende Komplettpaket mit AC- und DC-Laden an sämtlichen von Jucr bedienten Ladestationen.

Für Geschäftskunden bietet Jucr die drei Pakete Hybrid, Electric Base und Electric Premium an. Erstere Flatrate für 49 Euro gilt für Hybridfahrzeuge zum Laden in Städten. Die Electric-Base-Flatrate – 69 Euro und für reine Elektroautos – deckt AC-Laden in Städten ab. „Electric Premium“ für 199 Euro monatlich deckt wiederum sowohl AC und DC an Autobahnen und in Städten ab.

Ein Abo gilt stets für eine Person. Außerdem präzisiert Jucr, dass die Flatrates jederzeit kündbar seien. Der Wechsel in einen höheren Tarif könne außerdem mit sofortiger Wirkung realisiert werden, für den Wechsel in einen günstigeren Tarif muss dagegen der nächste Abrechnungszeitraum abgewartet werden. Und: Im Gegensatz zu Privatkunden erhalten Geschäftskunden laut Jucr monatlich eine Rechnung für ihre Unterlagen. Als Zahlungsmittel akzeptieren die Berliner PayPal, Kreditkarten, Apple Pay und Google Pay.

Als Motivation zur Aufnahme seines Geschäfts gibt das Startup auf seiner Webseite an, dass „das Laden zur Nebensache werden muss“. Dies sei nur möglich durch Einfachheit und Zuverlässigkeit. „Genau hier setzen wir mit JUCR an. Ein einfaches System, dass sämtliche Stufen im Ladevorgang abdeckt und unserer Philosophie #chargingfreedom gerecht wird.“

