Hyundai gibt Umweltbonus-Garantie für Privatkunden

Voraussetzung ist laut der Mitteilung, dass bis zum 31.12.2023 ein entsprechender Kauf- oder Leasingvertrag mit mindestens 24 Monaten Laufzeit bei einem autorisierten Hyundai-Vertragspartner abgeschlossen wird und „sonst alle Voraussetzungen für den Umweltbonus vorliegen“.

Die Garantie umfasst die beiden 800-Volt-Modelle Ioniq 5 und Ioniq 6 sowie die zweite Generation des Hyundai Kona Elektro, die inzwischen auf dem Markt ist. Eine wichtige Einschränkung gibt es aber: Die jeweiligen Basisversionen hat Hyundai von der Aktion ausgenommen.

Dass es eine solche Umweltbonus-Garantie geben wird, hatte Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, bereits Anfang Oktober bei der Fahrvorstellung des Kona Elektro (hier unser Fahrbericht) angekündigt.

Mit dem Versprechen will Hyundai seinen Kunden die Sorge nehmen, dass der Topf für den Umweltbonus 2023 ausgeschöpft ist und in diesem Jahr keine Förderung mehr gewährt wird – oder aber, dass sich die Lieferung des nun bestellten Fahrzeugs bis ins Jahr 2024 verzögert, wenn erneut geringere Fördersätze greifen.

Bei der aktuellen Aktion geht es aber nicht nur um die Umweltbonus-Planbarkeit für die Kunden, sondern es handelt sich auch um eine Art Rabatt-Aktion: Denn bei einem Kauf- oder Leasingvertrag, der am 30. Dezember 2023 (der 31.12. als Sonntag ist eher unwahrscheinlich) unterzeichnet wird, ist es von Anfang an sehr unwahrscheinlich, dass das Fahrzeug noch in 2023 geliefert und zugelassen wird – was ja die Voraussetzung für den 2023 geltenden BAFA-Umweltbonus ist.

Gewerbekunden können seit dem 1. September 2023 bekanntlich keinen Umweltbonus beim BAFA mehr beantragen – also die 4.500 Euro staatliche Prämie. Für den Kona Elektro und den Ioniq 6 gewährt Hyundai bei Gewerbekunden aber weiterhin einen Nachlass in Höhe des Herstelleranteils von bis zu 2.250 Euro netto. Zusätzlich gibt es für die drei Elektro-Baureihen laut Hyundai eine „modell- und ausstattungsabhängige EV-Prämie“. „Je nach Größe des Fuhrparks sind weitere (prozentuale) Rabatte möglich. Der nächstgelegene Hyundai Vertragspartner ist Ansprechpartner für Firmenkunden und erstellt ein individuelles Angebot“, so die Deutschland-Zentrale.

