Kaufland Rumänien baut Batterietausch-Stationen

Hintergrund ist eine Kooperation mit dem Startup e-Mobility Rentals, dessen kompakte E-Fahrzeuge mit Wechselakkus für den Lieferdienst „Kaufland Delivers“ genutzt werden. Die Kooperation läuft bereits eine Weile, die erste Station in Bukarest wurde bereits im September 2023 eröffnet. Bisher war das Angebot jedoch auf die Hauptstadt begrenzt, jetzt folgt die Expansion in weitere Städte. Die neuen Batteriewechselstationen sollen bis Jahresende auf den Parkplätzen von zehn Kaufland-Filialen in Constanța, Cluj-Napoca, Iași, Brașov und Timișoara entstehen.

Bei den Stationen von e-Mobility Rentals handelt es sich jedoch nicht um große, Garagen-artige Tauschstationen, wie man sie etwa von Nios Power Swap Stations kennt. Denn e-Mobility Rentals setzt elektrische Kleinstfahrzeuge ein. Daher sind die Tauschakkus tragbar und die Stationen ähneln eher dem Konzept, das Unternehmen wie etwa Swobbee anbieten: In einem Schrank werden die Akkus gelagert und geladen. Bei Bedarf wird das Fach mit einem passenden, voll geladenen Akku geöffnet und der leere Akku aus dem Fahrzeug wird zum Laden angeschlossen.

Und die deutsche Handelskette nutzt für „Kaufland Delivers“ genau solche E-Kleinfstahrzeuge mit austauschbaren Akkus von e-Mobility Rentals. Das Ziel des Projekts sei es, die Bestellungen über kurze und mittlere Distanzen zuzustellen, so Kaufland. Für die kurzen Wege reichen die kleinen Fahrzeuge mit kleinen Akkus aus. Die Stationen auf den Parkplätzen sind aber nicht Kaufland-exklusiv, sondern können auch von anderen Kunden von e-Mobility Rentals in den Städten genutzt werden. Der Service wird offenbar von Essenslieferanten und anderen Supermärkten mit Lieferdienst genutzt. Derzeit betreibt das Startup zwölf Stationen, die alle in Bukarest und Constanța liegen.

„Nach dem Start des ersten landesweiten Netzes von Ladestationen für Elektroautos im Jahr 2016 setzt Kaufland Romania die Reihe von Partnerschaften für mehr Nachhaltigkeit fort. Durch die Bereitstellung von Batteriewechselstationen auf unseren Parkplätzen möchten wir dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern“, sagt Valer Hancaș, Direktor für Kommunikation und Unternehmensangelegenheiten bei Kaufland Romania. „Wir freuen uns, e-Mobility Rentals dabei unterstützen zu können, das innovative Ökosystem basierend auf dem schnellen Batteriewechsel auch im Land auszubauen und unseren Kunden neue Lieferungen mit umweltfreundlichen Transportmitteln zu ermöglichen.“

„Mit der Unterstützung von Kaufland können wir lokalen oder regionalen Gemeinden und Unternehmen eine innovative und umweltfreundliche Option anbieten“, erklärt Alexandru Slavu, COO von e-Mobility Rentals. Das Startup will sein Angebot künftig auch auf Bereiche wie Ridesharing, Handel oder Fuhrparks ausbauen und hierzu weitere Partnerschaften schließen.

romania-insider.com, automotive-today.ro, kaufland.ro