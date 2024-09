Protean schließt Validierung seines neuen Radmotors ab

In dem Validierungsprozess hat Protean über 80 Exemplare seines Radmotors getestet und dabei 64 Testprogramme durchlaufen. Im Gegenzug kann Protean nun bekannt geben, dass sein Pd18 Gen5 ein Spitzendrehmoment von 1.500 Nm liefert, was den Briten zufolge einen neuen Industriestandard für die Leistung eines IWM (In-Wheel Motor) setzt, der in ein 18-Zoll-Rad mit integriertem Wechselrichter passt.

Der Pd18 Gen5 wurde für Mainstream-Automobilanwendungen konzipiert und erfüllt den Entwicklern nach die Anforderungen an die Haltbarkeit von 15 Jahren und 300.000 Kilometer. Dabei hat Protean nach eigenen Angaben alle Widrigkeiten einkalkuliert, mit denen Radmotoren konfrontiert sein können, wie z. B. der Aufprall durch Schlaglöcher und andere raue Umgebungsbedingungen.

Stephen Lambert, Chief Technology Officer von Protean Electric, kommentiert: „Radnabenmotoren erweisen sich als eine entscheidende Technologie für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen. Wie bei den ersten E-Fahrzeugen muss jedoch ein Regelwerk für die Prüfung und Validierung erstellt werden. (…) Mit Blick auf die Zukunft hat unser Team stark in unsere Test- und Validierungsverfahren investiert, um sicherzustellen, dass der Radmotor der Generation 5, der starken Stößen, Vibrationen, thermischen Zyklen, Sand, Staub, Wasser und chemischen Verunreinigungen ausgesetzt ist, für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist.“

Der neue Radmotor wird in einer Fertigungsstätte im chinesischen Tianjin hergestellt. Derzeit steht Protean nach eigenen Angaben bereits mit einer Reihe von Autoherstellern und Aftermarket-Playern in Kontakt. Sobald die Nachfrage anzieht, sei man in der Lage, das Wachstum zu skalieren, heißt es. Parallel entwickeln die Briten Produktvarianten des Radmotors. Dazu gehört etwa das Angebot von integrierten oder freistehenden Wechselrichtern, wobei eine 400-Volt-Variante jetzt verfügbar ist. Eine 800-Volt-Variante soll bis Ende 2024 folgen.

