Smart #5 zielt mit 800 Volt und 400kW auf Premium-Mittelklasse

Smart #5 geht mit 800 Volt auf Kundenfang in der Premium-Mittelklasse

Praktisch, klein und sparsam: Smart war einmal der Inbegriff für ein City-Auto, das in jede Parklücke passt. Diese Zeiten sind allerdings schon länger vorbei. Und jetzt kommt es noch dicker: Denn mit dem Hashtag 5 geht Smart jetzt auf Kundenfang in der Premium-Mittelklasse. Mit 4 Metern 70 Länge verkörpert das neue Elektroauto die endgültige Abkehr vom Kleinwagen-Fokus. Dafür präsentiert sich der Smart Hashtag 5 nun als 800-Volt-Stromer mit eindrucksvoller Schnellladefähigkeit und ausgewachsener Batterie. Der NMC-Akku des neuen Flaggschiffs kommt nämlich auf beachtliche 100 Kilowattstunden. Nach dem Marktstart in China gegen Ende des Jahres wird der Fünfer Anfang 2025 auch in Europa eingeführt. Das Mittelklasse-SUV ist nach dem kompakten Hashtag 1 und dem dazugehörigen Coupé Hashtag 3 das dritte Modell der neu aufgestellten Marke.