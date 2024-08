Smart #5: Mit 800 Volt auf Kundenfang in der Premium-Mittelklasse

Smart hat heute in Australien das Tuch von seinem neuen Premium-Flaggschiff gezogen. Nach dem Debüt in China – voraussichtlich Ende 2024 – wird der Fünfer Anfang 2025 auch in Europa eingeführt. Das Mittelklasse-SUV ist nach dem Kompakt-SUV #1 und dem zugehörigen SUV-Coupé #3 das dritte Modell der neu aufgestellten Marke. Denn Smart ist inzwischen bekanntlich ein Joint Venture zwischen der Geely-Gruppe und Mercedes-Benz – und produziert rein in China. Mit dem #5 fischt Smart nun erstmals im Segment der mittelgroßen SUV nach Kundschaft. Und selbst Mercedes dürfte in die Verlegenheit kommen, etwas zur Seite zu rücken, denn das technische Datenblatt des neuen Smart lässt aufhorchen.

Kern des Autos ist Geelys Plattform PMA2+ mit 800 Volt und einer im Unterboden verbauten 100-kWh-Batterie. Außerdem stehen Varianten mit Heckmotor oder Allradantrieb zur Auswahl – konkret gibt es vier Motorisierungen: zwei Hecktriebler mit 250 oder 267 kW oder zwei Allradler mit 432 oder 475 kW. Der vordere Motor leistet bei den zweimotorigen Varianten stets 165 kW, das hintere Aggregat macht den Unterschied: Beim Topmodell trägt dieses 310 kW bei, im anderen Fall 267 kW. Als Reichweite nennt Smart bis dato nur einen Bestwert von 740 Kilometern nach CLTC, ohne weiter ins Detail zu gehen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h, die Top-Motorisierung kommt auf 210 km/h.

Interessant wird es bei der Ladeleistung: Die Batterie unterstützt nach Angaben des Herstellers eine Laderate von 4C, was bei dem Energiegehalt von 100 kWh einer DC-Ladeleistung von 400 kW entspricht. Die Zeit um von 10 auf 80 Prozent Batterieladestand zu kommen, soll denn auch nur 15 Minuten betragen. Hinzu kommt beim #5 ab Werk eine AC-Ladeleistung von 22 kW. Bei vielen Konkurrenten gibt es die 22 kW – wenn überhaupt – nur als Option.

Ob es später auch eine 400-Volt-Variante des #5 und/oder eine kleinere Batterie zur Auswahl geben wird, erwähnte Smart bei der Weltpremiere nicht. Gemäß Zulassungsantrag in China sollen die einmotorigen Varianten des Fünftürers mit einem LFP-Akku kombiniert werden, bei den Allradlern soll eine NMC-Batterie Standard sein. Das spricht dafür, dass Smart auf den 100-kWh-Akku mit NMC-Chemie einen kleineren LFP-Akku folgen lässt. Wie die Kollegen von InsideEVs schreiben, deutet auch ein Foto vom Instrumentendisplay der #5-Studie darauf hin, dass es eine weitere Version mit geringerer Reichweite geben könnte.

Offizielles dazu – Fehlanzeige. Dafür wird in Australien das Gesamtpaket ersichtlich, bei dem Geely vor allem die Technik und Mercedes das Design beigesteuert hat. Auffällig sind die kurzen Überhänge, die sich durch einen 2,90 Meter langen Radstand bei 4,70 Metern Gesamtlänge ergeben. Die weiteren Maße sind gemäß chinesischer Homologation 1.920 mm Breite und 1.705 mm Höhe. Das Kofferraumvolumen soll sich bei umgeklappten Rücksitzen auf 1.530 Liter belaufen. Weiteren Stauraum schafft Smart beim #5er in einem 72 Liter fassenden Frunk.

Bei der Optik hat Smart auf dem Weg vom Konzept- zum Serienmodell etwas abgespeckt. Das Smart Concept #5 hatte die Marke bekanntlich auf der Auto China im April 2024 vorgestellt. Der marktreife #5er fällt merklich eckiger aus. Mit wuchtigem Heck und Radläufen sowie auffälligem Unterfahrschutz wirkt der E-SUV breitbeinig. Beim Interieur sind vor allem zwei integrierte OLED-Bildschirme im Cockpit zu nennen, die von einem AMD V2000-Chip gespeist werden und Zugriff auf zahlreiche Funktionen bieten. Dazu gehört auch künstliche Intelligenz, konkret von dem generativen KI-Spezialisten Cerence. Das KI-Tool soll es dem Fahrer und den Passagieren ermöglichen, den virtuellen Assistenten im Fahrzeug in „unterhaltsame Konversationen“ zu verwickeln.

„Mit diesem neuen Fahrzeug stoßen wir in ein neues Marktsegment vor und unterstreichen damit unser Engagement für Qualität, Innovation und die Erfüllung der sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden“, äußert Dirk Adelmann, CEO von Smart Europe. „Während wir unsere Produktpalette weiter ausbauen, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, vielfältige Mobilitätslösungen anzubieten, die den unterschiedlichen Lebensstilen und Vorlieben in Europa und auf der ganzen Welt gerecht werden. Dieses Fahrzeug stellt nicht nur ein neues Premium-Niveau für Smart dar, sondern auch eine Gelegenheit, neue Möglichkeiten im Bereich der Elektromobilität zu erkunden.“

Beim Preis hält sich Smart noch bedeckt. Allerdings hat der Hersteller bei der Auto China einen Einstiegspreis von unter 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Wahrscheinlich, dass es dafür aber nicht die 800-Volt-Version des Fünfsitzers, sondern eher eine einmotorige Variante mit 400-Volt-Architektur und nicht ganz so schnell ladendem LFP-Akku gibt.

