Smart Concept #5: Smart expandiert in die Mittelklasse

Wer von der einstigen Kleinwagen-Marke Smart nach dem Kompakt-SUV #1 und dem zugehörigen SUV-Coupé #3 einen kleinen Elektro-Zweisitzer erwartet hat, dürfte enttäuscht sein. Denn statt wieder kleiner wird Smart noch größer: Die genauen Maße werden in der Mitteilung zwar nicht genannt, Features wie Allradantrieb und Geländereifen oder eine über 100 kWh große Batterie klingen jedoch nicht nach einem praktischen Stadtmodell, dem Ursprung der Marke.

„Dieses außergewöhnliche Fahrzeugkonzept sprengt die urbanen Grenzen und stellt einen konsequenten und entscheidenden Evolutionsschritt für die Premiummarke dar und verkörpert eine einzigartige Designphilosophie“, macht Smart in der Mitteilung die Marschrichtung klar. „Fortschrittliche Technologie, outdoor-orientierte Features und unvergleichlicher Komfort“ sollen das Concept #5 „zum perfekten Begleiter für alle Arten von Abenteuern und Aktivitäten“ machen. Die Premiere des Serienmodells soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Bild: Smart

Bei der Antriebstechnik nennt Smart zur Premiere nur einige Basics. Das Fahrzeug verfügt über 800-Volt-Technologie und eine Batterie mit einer Nennkapazität von „100+ kWh“. Die maximale Ladeleistung wird nicht genannt, dürfte aber recht hoch sein oder die Ladekurve sehr flach: Ein Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent soll unter optimalen Bedingungen nur 15 Minuten dauern. Als Reichweite werden mehr als 550 Kilometer nach WLTP angepeilt.

Statt der Antriebstechnik, die ohnehin von Geely-Plattformen stammen dürfte, stellt Smart zur Premiere der Studie das in den Vordergrund, was die Marke selbst am stärksten beeinflussen kann: das Design. „Mit seiner kantigen, aufrechten Silhouette und der markanten Dachstruktur ist das Erscheinungsbild des Smart Concept #5 sowohl ein Bekenntnis zu Performance als auch ein praktisches Stilbekenntnis“, heißt es in der Mitteilung. Elektro-typisch fallen die Überhänge vorne und hinten sehr kurz aus, der Radstand wird im Verhältnis länger. So passt zum einen eine so große Batterie in ein Midsize-SUV. Zum anderen verbessern kurze Überhänge Offroad-Eigenschaften wie den Böschungswinkel. Kurze Überhänge und ein langer Radstand sorgen auch für viel Platz im Innenraum.

Bei der Beschreibung des Interieurs werden aber vor allem die Bedienkonzepte vorgestellt. Die beiden integrierten OLED-Bildschirme werden von einem AMD V2000-Chip gespeist und bieten Zugriff auf die zahlreichen Funktionen des Fahrzeugs. Dazu gehört auch künstliche Intelligenz, konkret von dem generativen KI-Spezialisten Cerence. Das KI-Tool soll es dem Fahrer und den Passagieren ermöglichen, den virtuellen Assistenten im Fahrzeug in „unterhaltsame Konversationen“ zu verwickeln. „Er nutzt intelligente, auf KI basierende Interaktionstechnologien im Fahrzeug, um präzise und relevante Antworten auf nahezu jede erdenkliche Frage zu geben“, so Smart.

„Seit mehr als einem Vierteljahrhundert hat smart mit bahnbrechenden Modellen und Mobilitätslösungen für den urbanen Raum und darüber hinaus einen bedeutenden Beitrag geleistet“, sagt Dirk Adelmann, CEO von Smart Europe. „Das Smart Concept #5 ist das vielseitigste Auto, das unsere Marke je geschaffen hat. Mit diesem Fahrzeug lassen wir alle Grenzen hinter uns und erschließen ein neues Segment für Kunden in Europa und weltweit.“

smart.com