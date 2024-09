Sind Elektroautos das Problem bei Volkswagen?

Chaostage bei Volkswagen: Schon seit Monaten machen Gerüchte die Runde, dass das Top-Management ein gewaltiges Sparpaket auflegen will. Am Montag kam dann der große Knall: Da sickerte von einem Führungskräftetreffen durch, dass VW vier bis fünf Milliarden Euro sparen muss. Und der Betriebsrat warnte in der Folge, dass ein größeres Fahrzeugwerk und eine Komponentenfabrik in Deutschland von der Schließung bedroht seien. VW selbst bestätigte dann ebenfalls noch am Montag, die seit 1994 geltende Beschäftigungssicherung aufkündigen zu wollen. Das bedeutet: Instrumente wie der Vorruhestand, Altersteilzeit oder Aufhebungsverträge reichen nicht mehr aus, um Personal abzubauen. Im Gegenteil: Werksschließungen könnten laut Volkswagen nicht ausgeschlossen werden. Denn das Brot-und-Butter-Geschäft der Kernmarke VW steht erheblich unter Druck. Doch wo könnte der Autobauer den Rotstift ansetzen?