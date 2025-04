Für 155.000 Euro: Renault 5 Turbo 3E ab sofort reservierbar

Der R5 Turbo 3E kostet in Deutschland 155.000 Euro – und damit ein Vielfaches mehr als der ursprüngliche R5 Turbo, der 1980 bei 44.600 D-Mark startete. Allerdings waren die damals auch viel mehr wert als heute, Stichwort Inflation: Laut Wikipedia kostete das Einstiegsmodell der S-Klasse von Mercedes-Benz damals einen ähnlichen Preis.

Da die Auslieferungen erst 2027 starten sollen, Renault aber finanziell nicht allzu sehr in Vorleistung gehen will, verlangt der französische Autobauer eine Reservierungsgebühr von 50.000 Euro. Um eines der nur 1.980 Exemplare zu reservieren, füllen Kunden auf der Renault-Webseite das entsprechende Formular aus und wählen einen Händler aus.

Der Händler setzt sich anschließend mit dem Kunden in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren. Bei diesem Termin muss dann auch die Reservierungsgebühr geleistet werden. Das alles klingt etwas so, als ob Renault auf Spuren von Supercar-Anbietern wie Bugatti und Co. wandeln will – dabei geht es „nur“ um einen exklusiven kleinen Elektroflitzer.

„Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, sowohl unsere Händler als auch die ersten Kundinnen und Kunden in den Vorfinanzierungsprozess des Renault 5 Turbo 3E einzubeziehen“, sagt Ivan Segal, Global Sales and Operations Director der Marke Renault. „Zu diesem Zweck haben wir ein innovatives Reservierungssystem eingeführt, das diesem außergewöhnlichen Fahrzeug und wichtigem Imageträger für die Marke Renault gerecht wird. Einerseits ermöglichen wir den Kundinnen und Kunden damit, sich ab heute eine vorrangige Reservierung zu sichern. Andererseits hilft es uns, die Entwicklung des Renault 5 Turbo 3E abzuschließen und die ersten Exemplare im Jahr 2027 auf den Markt zu bringen. Ohne diesen völlig neuen Prozess, der die Innovationsfähigkeit der Renault Group bei der Vermarktung außergewöhnlicher Projekte unter Beweis stellt, hätte der Renault 5 Turbo 3E nicht realisiert werden können.“

Bereits beim Pariser Automobilsalon 2022 wurde der R5 Turbo 3E als gleichnamiges Showcar vorgestellt, im Dezember 2024 folgte dann die Ankündigung, dass der Wagen in den Verkauf gehen soll und im März 2025 kamen auch Details zu Technik und Auflage. Neu ist nun aber der Preis sowie die Informationen zum Reservierungsverfahren.

Im Jahr 2026 sollen die Kundinnen und Kunden, die ein einen R5 Turbo 3E reserviert haben, von ihrem Händler kontaktiert und um ihre Wünsche zur Personalisierung des Fahrzeugs gebeten werden. Sie sind dann die ersten, die den Renault 5 Turbo 3E im Zuge dessen verbindlich bestellen können, sobald er verfügbar ist. Als Lackierung stehen historische Farben des Renault 5 Turbo und des Turbo 2 wie das Rouge Grenade der Serienmodelle oder die schwarz-gelb-weiße Rennlackierung des Renault 5 Turbo, der 1982 die Rallye Tour de Corse gewann, zur Wahl. Zudem sollen auch moderne Lackierungen angeboten werden.

Der R5 Turbo 3E wirkt wie „ein vollelektrisches Supercar im Zwergenformat, das aussieht, als hätte ein 80er-Jahre-Rallyeauto einen Instagram-Filter geschluckt und ein Software-Update bekommen“, wie zumindest die künstliche Intelligenz ChatGPT meint. Das Fahrzeug wird 4,08 Meter lang sein und damit 16 Zentimeter länger als der reguläre R5 E-Tech. Dazu wurde die Windschutzscheibe nach hinten versetzt und der Radstand von 2,54 auf 2,57 Meter verlängert. Außerdem weist der R5 Turbo 3E eine Breite von 2,03 Meter und eine Höhe von 1,38 Meter auf. Der Renault 5 Turbo 3E sei so lang wie ein Stadtauto und so breit wie ein Supersportwagen, heißt es dazu von Renault.

Angetrieben wird der Wagen von zwei Radnabenmotoren an der Hinterachse mit jeweils 200 kW. In Kombination ergibt das über 540 PS, was Renault dazu motiviert haben dürfte, von einem „Mini-Supercar“ zu sprechen sowie von einem „kompakten Rennstrecken-Sportler“. Den Sprint von null auf 100 km/h schafft der Wagen in 3,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit auf der Rennstrecke beträgt 270 km/h.

