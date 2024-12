Renault bringt den R5 Turbo zurück

Renault setzt somit seinen Retro-Kurs fort. Denn schon der reguläre R5 E-Tech Electric ist ein Fahrzeug, das viele Referenzen bietet, die an den Vorgänger aus den 70er und 80er Jahren erinnern, ohne dabei altbacken zu wirken. Und so ist es nun auch mit dem Renault 5 Turbo 3E: Er ist eine moderne Variante des vor 46 Jahren vorgestellten Renault 5 Turbo und dessen direktem Nachfolger Turbo 2.

Bereits beim Pariser Automobilsalon 2022 wurde der R5 Turbo 3E als gleichnamiges Showcar vorgestellt, und zwar in den historischen Farben einer der Rallye-Versionen aus den frühen 1980er Jahren. Seinen Batterie-elektrischen Antrieb kombiniert der Renault 5 Turbo 3E mit retro-futuristischem Design. In einem der hinteren Lufteinlässe, die an den ursprünglichen Turbo erinnern, befindet sich der Ladeanschluss. Die Karbonstruktur des Fahrzeugs ist sowohl leicht als auch extrem steif, betont Renault.

Bislang geizt Renault noch mit technischen Details und macht keine Angaben zu Batterie und Reichweite. Lediglich zur Motorisierung teilen die Franzosen etwas mit, und zwar dass der Wagen wie seine Vorgänger mit Hinterradantrieb läuft. Dabei kommen zwei Radnabenmotoren zum Einsatz, die in den Hinterrädern integriert sind und eine Gesamtleistung von mehr als 500 PS (368 kW) liefern sollen. Damit schafft der Renault 5 Turbo 3E den Sprint von null auf 100 km/h in nur 3,5 Sekunden.

Wann genau die Premiere für den Wagen sein soll, wann er in den Handel kommt und zu welchen Preisen bleibt bislang unklar. Renault teilt nur mit: „2025 wird der Vorhang für den Renault 5 Turbo 3E mit einer Reihe exklusiver Aktionen weiter gelüftet.“

Wer den Renault 5 Turbo 3E schonmal auf seinem Fernseher betrachten will: Die neue Doku-Serie „Anatomy of a Comeback“ (ab dem 13. Dezember auf Prime Video) zeichnet nach, wie die Renault Group sich in den vergangenen Jahren neu erfunden hat. Am Ende der vierten Folge gibt es dann eine Szene zu dem R5 Turbo 3E: Während Luca de Meo, CEO der Renault Group, Fabrice Cambolive, CEO der Marke Renault, und Gilles Vidal, VP Design Renault Brand, die Designabteilung besuchen, ist der neue Renault 5 Turbo 3E zu sehen, von Luca de Meo als kommendes Serienmodell bestätigt.

