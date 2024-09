BMW plant ein Wasserstoff-Auto in Serie bis 2028

BMW vertieft seine Zusammenarbeit mit Toyota. Der deutsche und der japanische Autobauer setzen ihre Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff-Brennstoffzellen fort. Das Ziel: Im Jahr 2028 will BMW sein erstes Serienfahrzeug mit einem Brennstoffzellenantrieb auf den Markt bringen. Damit bleiben sich die Münchner in Sachen “Technologieoffenheit” treu – und führen eine zusätzliche Antriebsart neben Elektroautos und Verbrennern ein. BMW plant dabei aber keine großen Überraschungen: So wird es kein eigenständig designtes Wasserstoff-Modell geben. Vielmehr soll es eine Variante eines vorhandenen Modells werrden. Schon länger ist bei BMW der Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb in der Erprobung. So gibt es eine Testflotte von 100 Exemplaren des iX5 Hydrogen. Dabei handelt es sich um eine Abwandlung des Verbrennermodells X5. Wir von electrive hatten erst kürzlich die Gelegenheit, einen solchen Prototypen zu testen – und unser Testfahrer war skeptisch.Denn die Technologie funktioniert zwar grundsätzlich, hat aber viele Tücken. So ist sehr viel Bauraum für Wasserstoff-Tanks im Fahrzeug erforderlich.