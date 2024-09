Renault Estafett als Elektro-Transporter der Zukunft?

Renault orientiert sich für die Zukunft mal wieder an der Vergangenheit: Ein neues Concept Car wühlt genau so tief im Firmenarchiv wie die elektrischen Retro-Newcomer der Klassiker R5 und R17 sowie des Twingo. Die Rede ist heute vom Renault Estafette. Der Kleintransporter war in Frankreich einst weit verbreitet und wurde zwischen 1959 und 1980 gebaut. Und nun drücken wir auf Fast Forward und spulen ins Jahr 2024 auf die IAA Transportation: Herausgekommen ist der Estafette Concept, der vor allem den Namen des kultigen Vorbilds übernimmt, aber im Design einen eigenen Weg einschlägt und recht stromlinienförmig daherkommt. Doch die Studie soll nicht nur Fans des ursprünglichen Kultlieferwagens ansprechen, sondern es soll auch eine Botschaft in den Markt senden: Wir sind bereit! Denn der Renault Estafette ist die erste öffentlich präsentierte Konzeptstudie von Flexis. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture von Renault, der Volvo Group und dem Logistikunternehmen CMA CGM. Die Fahrzeugstudie soll bis 2026 zu einem serienreifen Transporter weiterentwickelt werden. Und dieser soll zugleich Renaults erstes „Software-Defined Vehicle“ werden, also auf eine neue elektronische Architektur zurückgreifen. Dank Cloud-Konnektivität sollen neue Dienstleistungen inklusive höherer Effizienz bei Betrieb und Kosten ermöglicht werden. Renault verspricht sich davon, die Nutzungskosten um etwa 30 Prozent zu senken.