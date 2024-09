LGES mit neuer Marke für Batteriemanagement

Zuvor hatte LGES die Strategie ausgerufen, neue Geschäftsfelder zu erkunden, die über die Batterieherstellung hinausgehen, den Kundennutzen erhöhen und eine sicherere Nutzung von Batterien fördern. Batteriemanagementsysteme (BMS) nutzen verschiedene batteriebezogene Daten, um den Zustand der Batterie zu untersuchen und eine optimale Leistung und sichere Nutzung zu gewährleisten. Das BMTS von LG Energy Solution unterscheidet sich von herkömmlichen BMS-Diensten dadurch, dass es fortschrittlichere Lösungen mit umfassenden und verbesserten Funktionen bietet, die von Sicherheits- und Batteriediagnose-Software bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen für softwaredefinierte Fahrzeugplattformen (SDV) reichen, heißt es vom Unternehmen. Das Kürzel steht für „battery management total solution“.

Der Markenslogan von B.around, „Be Around Your Side“, soll dabei die Entschlossenheit des Unternehmens unterstreichen, immer in der Nähe des Kunden zu sein, um ihm ein sicheres und komfortables Batterieerlebnis zu bieten. Zugleich soll der Name B.around den Kunden signalisieren, dass B.around immer in der Nähe sein wird, um ihre Stimmen zu hören und ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, um den besten Kundennutzen zu bieten.

Der Angebot von B.around, dass sich an globale Autohersteller richtet, soll auch fortschrittlichere Funktionen bieten als bestehende BMS, die nur fragmentarische Funktionen zur Messung von Spannung, Strom und Temperatur der Batterie bieten und ständig verschiedene andere Bedingungen überwachen, um eine sichere und optimierte Nutzung der Batterie zu gewährleisten. Die B.around-Produktpalette umfasst dabei BMS-Software, BMS-Hardware und Lösungen für Plattformen für Software-definierte Fahrzeuge (SDV).

Die für SDV-Plattformen optimierten Lösungen nutzen SoC- (System-on-Chip), Cloud- und KI-Computing-Technologien. Die SoC-basierte Technologie wird derzeit im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies und anderen Branchenführern entwickelt.

Die BMS-Software von B.around ist im Wesentlichen in zwei Typen unterteilt: Einerseits. Sicherheitsdiagnose-Software, die abnormale Anzeichen, die auf potenzielle künftige Probleme, wie z. B. thermische Ereignisse, hinweisen, präventiv erkennt und den Benutzer warnt. Und andererseits Batteriedegradationsdiagnose-Software, die die künftige Kapazität einer Batterie untersucht und vorhersagt, um eine längere und gesündere Nutzung zu fördern. Auf der Grundlage dieser Software bietet das Unternehmen auch BMS-Hardware mit erweiterten Funktionen an.

„LG Energy Solution ist der einzige Batteriehersteller, der einen Management-Service für den gesamten Lebenszyklus der Batterie anbietet, einschließlich BMS-Lösungen“, sagte Brandon Kim, Leiter der BaaS Business Development Abteilung bei LG Energy Solution. „Wie die Markenvision von B.around ist es unser Ziel, immer in der Nähe zu sein, damit wir unseren Kunden einen differenzierten Mehrwert bieten können, der auf den technologischen Fähigkeiten basiert, die wir im Laufe der Jahrzehnte angesammelt haben.“

Die BMTS-Technologien von LGES wurden auf der Grundlage empirischer Daten entwickelt, die durch das Zerlegen und Analysieren von mehr als 130.000 Batteriezellen und 1.000 Batteriemodulen gewonnen wurden. Die BMS-Software des Unternehmens wurde bereits bei mehr als 100.000 Elektrofahrzeugen eingesetzt, wobei eine Sicherheitserkennungsgenauigkeit von über 90 Prozent und eine Fehlerquote bei der Batteriediagnose im Bereich von 1 Prozent erreicht wurde. Das Unternehmen hält außerdem über 8.000 BMS-bezogene Patente.

